WRC | Rally Montecarlo, day-2: Solberg e Toyota controllano la scena

Oliver Solberg conduce il Rally Montecarlo 2026 dopo un lungo secondo giorno d'azione. Le sei speciali disputate quest'oggi non hanno modificato la situazione con lo svedese in vantaggio di oltre 1 minuto nei confronti di Elfyn Evans e Sébastian Ogier. Toyota resiste in vetta, fatica per Hyundai Motorsport.

Credits: Oliver Solberg official FB page

Solberg fora, ma mantiene 1 minuto di vantaggio

La mattinata del primo vero giorno del Rally Montecarlo 2026 è stata segnata da tre intense speciali. La neve, presente a bordo strada soprattutto nella SS4 e nella SS6, non ha modificato i valori in campo con Oliver Solberg sempre in cima alla graduatoria.

Lo svedese ha primeggiato nella SS4 e successivamente è riuscito a difendersi nella SS5 nonostante una foratura. Il #99 di Toyota ha lasciato una 20ina di secondi a Elyn Evans ed a Sébastien Ogier, rispettivamente in seconda e terza piazza già dopo le tre prove di ieri.

Il gallese ed il francese hanno concluso la mattinata ad oltre un minuto dalla vetta, rispettivamente a +1.04 ed a +1.39. La coppia ha perso altri secondi nella SS6, vinta nuovamente da Solberg con otto secondi di scarto sulla Hyundai I20N Rally1 di Thierry Neuville.

Il belga si è collocato in quarta piazza dopo la mattinata con margine nei confronti del teammate Adrien Fourmaux. Saldamente sesto invece Jon Armstrong, in azione con la Ford Puma Rally1 di M-Sport.

Toyota controlla la scena anche al pomeriggio

L'incognita del meteo e soprattutto delle gomme ha segnato anche il pomeriggio con una carreggiata sempre più sporca. Particolare attenzione alla SS8 (Saint-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon), la ripetizione della SS5 disputata in mattinata.

Tanti infatti i ‘tagli’ a disposizione dei piloti e di conseguenza i rischi di danneggiare le coperture. Molto critico sul tema Séb Ogier, oltremodo limitato nella serata di ieri soprattutto durante la SS2 e la SS3.

Solberg non ha commesso errori riuscendo a gestire il margine su Evans e Ogier. Il #99 completa il day-2 in quel di Gap con un miuto di margine, il britannico precede al momento il transalpino per 6.5 secondi.

Annichiliti tutti gli altri: Fourmaux con la prima delle Hyundai paga cinque minuti dalla testa della corsa. Il francese, in difficoltà dopo aver rotto il freno a mano, ha superato nell'ultima speciale di giornata Neuville, autore di un errore dopo una curva verso sinistra.

Danni anche per Takamoto Katsuta, in azione senza servosterzo. La Toyota del giapponese ha perso la posizione sulla Hyundai di Hayden Paddon, virutalmente 7mo alle spalle della Ford di Jon Armstrong.

Domani il Rally Montecarlo 2026 prevede quattro speciali : la ‘La Bréole / Bellaffaire’ da ripetere due volte (SS10 & SS12) e la Vaumeilh / Claret 2 (SS11) oltre all'appuntamento a Montecarlo tra le vie che annualmente accolgono il Mondiale di F1.

Luca Pellegrini