IGTC | 24h Nürburgring: Audi ci riprova, sarà la volta buona per Mercedes?

Nuovo intenso fine settimana per quanto riguarda le ruote coperte con l’edizione 2025 dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, evento che nuovamente sarà valido per l’Intercontinental GT Challenge. GT3 e non solo sono pronte per sfidarsi nell’Inferno Verde per una delle competizioni più importanti dell’anno, appuntamento che quest’anno si colloca perfettamente tra la 24h di Le Mans e la 24h di Spa.

Come nel 2024, la 24h del Ring è parte integrante dell’Intercontinental GT Challenge, il campionato globale di SRO iniziato a febbraio con la 12h di Bathurst. Saranno quindi due settimane intense per molti protagonisti che successivamente si dirigeranno nelle Ardenne per il round più importante del GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Audi ha vinto lo scorso anno un’edizione molto particolare, segnata purtroppo dalla nebbia che ha costretto gli organizzatori a cancellare di fatto metà gara. Scherer Sport PHX si prepara per confermarsi in vetta, nel 2025 la realtà teutonica avrà contemporaneamente un’Audi R8 LMS GT3 EVO II ed una Porsche 992 GT3-R.

Scherer Sport PHX cerca conferme con Audi e Porsche

La #1 Audi vedrà protagonisti Christopher Haase/Luca Ludwig/Marcus Winkelhock, mentre la Porsche #16 accoglierà Ricardo Feller/Patric Niederhauser/Laurens Vanthoor. Cambia quindi completamente la squadra di Scherer Sport PHX, solamente Feller tenterà di ripetere quanto fatto lo scorso giugno.

Porsche Motorsport insegue il 14mo successo nella 24h tedesca, obiettivo che manca dal 2021 quando Manthey EMA vinse con Matteo Cairoli/Kevin Estre/Michael Christensen. Il ‘Grello’ sarà ancora protagonista come da tradizione, in pista con Kelvin Estre/Ayhancan Güven/Thomas Preining.

Una 992 GT3-R verrà schierata da Dinamic GT con Bastian Buus/Matteo Cairoli/Loek Hartog/Joel Sturm, mentre due Porsche sono attese per Falken Motorsports con Nico Menzel/Sven Muller/Alessio Picariello/Morris Schuring #4 e Julien Andlauer/Dorian Boccolacci/Tim Heinemann/Dennis Marschall #3.

Ford is back!

Due Ford Mustang GT3 sono presenti con Haupt Racing Team nell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2025. La compagine tedesca legata negli anni a Mercedes riporta il marchio americano nell’evento più importante dell’Inferno Verde, due Mustang GT3 saranno ai nastri di partenza.

Sono cinque le gioie di Ford al Nurburgring, l’ultima nel 1987 con Klaus Niedzwiedz/Klaus Ludwig/Steve Soper. Nel 2025 HRT Ford Performance farà affidamento su Dirk Müller/Patrick Assenheimer/ Vincent Kolb/Hubert Haupt #63, Arjun Maini/ Dennis Olsen/Jusuf Owega/Frank Stippler #64 e Salman Owega/David Schumacher/Dennis Fetzer #65.

Sarà la volta buona per Mercedes? Una sola BMW al via

Mercedes insegue disperatamente una vittoria nella 24h del Nürburgring, risultato che manca dal 2016 quando il brand di Stoccarda vinse con Maro Engel/Bernd Schneider/Adam Christodoulou/Manuel Metzger.

Due AMG GT3 EVO sono attese ai nastri di partenza in PRO con i colori di GetSpeed, nell’ordine ritroveremo Maro Engel/ Maxime Martin/Fabian Schiller /Luca Stolz #14 e Ralf Aron/Lucas Auer/ Adam Christodoulou/ Mikael Grenier #17.

Gli impegni tra Le Mans e Spa-Francorchamps, oltre alla 6h del Glen valida per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, portano BMW M Motorsport ad avere una sola M4 GT3 EVO ai nastri di partenza. ROWE Racing sarà regolarmente in azione con una line-up di primo profilo composta da Augusto Farfus/Kelvin van der Linde/Raffaele Marciello/Jesse Krohn #98.

Ferrari e Lamborghini per l’Italia

Ferrari ha vinto nel 2023, Lamborghini non è ancora riuscita a compiere quella che sarebbe un’impresa storica a pochi mesi dal successo nel DTM con Mirko Bortolotti ed SSR Performance.

Axcil Jefferies/Felipe Fernandez Laser/Thomas Neubauer/David Perel con Realize Kondo Racing with Rinaldi sono il riferimento di Ferrari quest’anno, mentre per il brand bolognese ci sarà il noto Team ABT.

La struttura che corre con Lamborghini anche nel DTM ci riprova con due squadre di primo profilo che vedranno Mirko Bortolotti/Christian Engelhart/Luca Engstler/Daniel Juncadella e Marco Mapelli/Jordan Pepper/Franck Perera

Tra le squadre da tenere in considerazione per il successo spicca anche Walkenhorst Motorsport con l’Aston Martin Vantage AMR EVO #34. Mattia Drudi/Christian Krognes/David Pittard/Nicki Thiim sono stati scelti per rappresentare il marchio inglese e la squadra tedesca, il target è quello di replicare quanto ottenuto lo scorso giugno a Spa-Francorchamps da Comtoyou Racing.

Venerdì la lotta per la pole, sabato la partenza dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2025 alle ore 16.00.

Luca Pellegrini