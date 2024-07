Red Bull RB17, tolti i veli alla Hypercar di Adrian Newey

Il regalo d'addio di Adrian Newey alla Red Bull: dopo oltre due anni dal primo annuncio, la scuderia austriaca di Formula 1 ha svelato al mondo, durante il Festival of Speed di Goodwood, la RB17, la prima hypercar stradale del team di Milton Keynes e l'ultima vettura disegnata dal leggendario ingegnere inglese prima della sua dipartita il prossimo anno.

Dati e dettagli della RB17

La hypercar, costruita sotto guida di Newey dalla divisione Red Bull Advanced Technologies, rappresenta la massima esportazione dalla Formula 1 alla strada, a partire da un'aerodinamica che si ispira molto alle ultime creazioni di Adrian, quali la Aston Martin Valkyrie o la Red Bull X2010 apparsa nei videogiochi di Gran Turismo.

La RB17 avrà pure le ruote coperte o un muso frontale che si apre stile Le Mans Hypercar, ma sotto c'è tutto quello che potremmo trovare nelle monoposto moderne di Formula 1. Sospensioni push-rod sia all'anteriore che al posteriore, tunnel Venturi al posteriore e un telaio costruito e disegnato per favorire un'aerodinamica da caccia militari talmente estrema da generare una forza di ben 1.7 tonnellate.

Credits: Goodwood FOS / X.com

Il tutto senza dimenticare ovviamente il motore: sotto il cofano avremo un V10 naturalmente aspirato da 4.5 litri da 1000 cavalli che, abbinato al motore elettrico, genera un totale di 1200 cavalli a 15.000 giri motore per un peso della macchina di soli 900 chilogrammi. Tale potenza verrà trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio a 6 marce in fibra di carbonio. Ad accompagnare avremo il power steering e l'ABS per aiutare il conducente a domare questa vettura.

Produzione e costi di vendita

Questi dati fanno si che la Red Bull RB17 sia la vettura da track day definitiva. Quando sarà ultimata la fase di sviluppo della hypercar a due posti, essa verrà prodotta in 50 esemplari, ognuna personalizzabile in colori e dettagli interni a seconda dei desideri degli acquirenti. Proprio a tal riguardo, ciascuna vettura prodotta costerà almeno 5.8 milioni di sterline.

Ma per vederla in pista (o anche nelle mani di collezionisti) dovremo aspettare ancora un anno per i dovuti test su circuito. Adrian Newey lascerà la Red Bull a inizio 2025, ma fino ad allora rimarrà a bordo per supervisionare il completamento di un progetto che non rappresenta solo la lettera d'addio al team con cui ha scritto indelebili pagine della storia della Formula 1.

No, la hypercar rappresenta anche l'esaltazione della sua passione per il motorsport e la ricerca della prestazione e dell'efficienza aerodinamica fino nei più piccoli dettagli. Ancora non sapremo quando la vedremo per la prima volta in pista, ma una cosa è certa: con la Red Bull RB17, Newey ha creato una vettura in grado di riscrivere i record dei circuiti e di far sognare una generazione di appassionati.

Andrea Mattavelli