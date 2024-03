FIA WEC | Vettel e il ritorno in pista: "Devo ancora decidere il mio futuro"

Dopo quasi due anni dall'addio alla F1, l'ex quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel è tornato a far parlare di sé, a causa di un suo, seppur limitato, riavvicinamento al mondo delle competizioni sportive. Il tedesco, come ben sappiamo, si è allontanato dal mondo delle competizioni dal Gran Premio di Abu Dhabi del 2022, gara che sancì il suo ritiro dalla F1.

Nel corso del 2023, l'ex numero 5 ha fatto alcune apparizioni in alcune manifestazioni legate al mondo delle quattro ruote, come la Race of Champions o il Goodwood Festival of the speed, eventi sicuramente importanti, ma senza caratteristiche sportive rilevanti come la F1 o il WEC.

La sua presenza in queste occasioni ha sicuramente riscaldato gli animi dei tifosi, ma il pilota tedesco vi ha partecipato solo per puro divertimento, sicuramente spinto da una grande voglia di condividere la sua immensa passione per il motosport.

I TEST CON PORSCHE

Dopo esser stato accostato, più di una volta durante gli ultimi mesi, a team di Formula 1 e ad altre categorie, quali la Formula E, lo abbiamo rivisto in una cornice davvero interessante.

Come riportato qualche giorno fa, Vettel ha partecipato a due test, a distanza di pochi giorni uno dall'altro, a bordo della Porsche 963 Hypercar. Il primo è avvenuto a Weissach, pista di prova della scuderia tedesca, mentre il secondo si è svolto sul tracciato spagnolo di Aragon.

Sebastian Vettel durante i test ad Aragon. Credits: Porsche Motosport su X

FUTURO ANCORA INCERTO

I feedback sembrano essere stati buoni, con il tedesco che ha preso subito confidenza con la vettura, mostrando un passo notevole. Anche il team si è detto impressionato dalla competitività mostrata dal pilota teutonico, commentando la prova con estremo entusiasmo. Nonostante questi feedback positivi, Vettel si è detto ancora parecchio incerto su un suo possibile ritorno in pista. Ai microfoni di Sport.de ha dichiarato:

“Ero curioso di sapere come si comportano queste auto e questo è stato il motivo del test, è stata una bella esperienza, mi è piaciuta molto e mi sono divertito molto. Ora devo pensare e decidere cosa fare in futuro in termini di corse. Ma non lo so ancora“

Vettel ha sicuramente sfruttato l'occasione per saggiare una nuova tipologia di vettura, completamente diversa dalla F1. Magari anche l'esempio di Mick Schumacher, attualmente attivo come pilota per l'Alpine nel mondiale WEC, lo ha spinto a riconsiderare i suoi obiettivi e i suoi desideri. L'Endurance, a questo punto, potrebbe diventare una meta appetibile per il pilota tedesco, anche per via di caratteristiche che risultano particolarmente affini alle sue esigenze.

Il calendario del mondiale FIA WEC ha molte meno gare rispetto a quello della F1, quindi Vettel sarebbe più presente con la famiglia rispetto al passato. Ricordiamo che Sebastian ha deciso di ritirarsi dalla F1 anche per stare più vicino ai suoi figli e a sua moglie. Inoltre le vetture fanno uso di un carburante sostenibile totalmente rinnovabile, sviluppato da Total Energies. Tale dettaglio tecnico non è assolutamente da mettere in secondo piano, visto quanto Seb sia particolarmente sensibile a tematiche dal punto di vista ecologico.

C'è da considerare anche che Vettel potrebbe partecipare solo alla 24 ore di Le Mans, senza dover per forza estendere la sua presenza nel WEC sino a fine stagione.

…E LA FORMULA 1?

Se il panorama WEC può entrare nei favori del campione tedesco, la F1, al momento, sembra invece una meta decisamente più lontana. Più volte considerato come un valido candidato per prendere il posto in Mercedes, lasciato vacante da Lewis Hamilton (che approderà in Ferrari nel 2025), Vettel ha ammesso, sempre ai canali di Sport.de, di aver parlato con il Team Principal del team di Brackley, Toto Wolff.

“Abbiamo parlato al telefono, ma non specificatamente del fatto che potrei entrare a far parte della squadra, ma piuttosto per parlare delle numerose cose che stanno accadendo in Mercedes”

Al momento non sembrerebbe contemplato un suo ritorno in F1 con Mercedes, anzi molto probabilmente vedremo Vettel, nel prossimo futuro, nel paddock, non come pilota, ma come comparsa, facendo capolino per un saluto fugace, come abbiamo già visto nella passata stagione.

“Certo che ci penso alla F1. Ma quando presi la decisione allora, avevo diverse ragioni per ritirarmi. Per me non è ancora arrivato il momento di rivedere la mia posizione.”

La F1 è dunque ancora nei pensieri e nel cuore dell'ex ferrarista, ma non è nelle sue prospettive future. Al momento quindi ancora non è chiaro dove il fato porterà il campione tedesco, ma certamente sarebbe bello rivederlo in pista, ancora una volta, dando prova, se ce ne fosse ancora bisogno, del suo immenso talento.

Laura Piras