MotoGP | GP Qatar, gara: Marquez trionfa, Bagnaia a podio

Succede di tutto nel GP del Qatar di MotoGP, ma alla fine a trionfare è sempre Marc Marquez, al terzo successo stagionale nelle gare lunghe, che precede un incredibile Maverick Viñales [poi penalizzato di 16" per pressione gomme irregolare e dunque retrocesso in P14, ndr] e Francesco Bagnaia. Quarto [diventato poi terzo dopo la penalità di Viñales] Franco Morbidelli, a lungo al comando. Caduto Jorge Martin.

Marquez al terzo successo, ma che gara Viñales!

Una gara ricca di azione e colpi di scena, ma alla fine il vincitore è ancora una volta Marc Marquez, che a Lusail coglie il terzo successo stagionale nelle gare domenicali e si riporta al comando della classifica generale. Rispetto al “solito”, però, in Qatar l'otto volte Campione del Mondo ha avuto vita meno facile. Scattato bene dalla pole, nelle fasi iniziali Marc è stato toccato dal fratello Alex: un contatto che ha favorito Franco Morbidelli, bravo ad approfittare della situazione per portarsi momentaneamente in prima posizione e tentare la fuga. Tuttavia, il #93 ha saputo pazientare, gestendo bene le gomme e nella seconda metà di gara ha ritrovato il suo ritmo, passando prima Bagnaia (che nel frattempo aveva rimontato fino alla terza posizione) e poi, a sette giri dalla fine, un sorprendente Viñales. Vittoria, festa e primato.

Ma i protagonisti sono stati tanti. a partire proprio dal sopracitato Maverick Viñales, autore di una gara superlativa. Scattato dalla seconda fila, lo spagnolo ha saputo sfruttare al meglio la sua KTM e alla fine ha chiuso al secondo posto dopo aver accarezzato anche la vittoria. Un peccato la penalità arrivata al termine della corsa: nelle verifiche tecniche post-gara, la pressione delle sue gomme è risultata inferiore ai valori minimi obbligatori, e dunque gli sono comminati 16" di penalità, che lo hanno fatto retrocedere in quattordicesima posizione.

Terza piazza, diventata poi seconda, per Francesco Bagnaia, anche lui protagonista di una gara in rimonta e di grandi bagarre, prima con Marquez, poi con Morbidelli, poi scivolato in quarta posizione. A seguire, al quinto posto ecco un'altra piacevole sorpresa, Johann Zarco, ancora una volta il migliore delle Honda, che precede la coppia Gresini formata da Fermin Aldeguer e Alex Marquez, rispettivamente sesto e settimo. Quest'ultimo, in particolare, è stato anch'egli protagonista, ma in negativo: oltre al citato contatto col fratello Marc, lo spagnolo si è fatto notare anche per un'entrata - folle - su Fabio Di Giannantonio mentre si trovavano in lotta per la quarta posizione. Finiti entrambi larghi (con l'italiano costretto a ripartire dalle ultime posizioni), ad Alex è stato poi comminato un long lap penalty, che gli ha impedito di poter lottare per le posizioni che contano. Ottava piazza per Fabio Quartararo, che nulla ha potuto contro lo strapotere Ducati. Chiudono la top10 Pedro Acosta e Marco Bezzecchi.

Martin caduto, Aprilia arretrate

Fuori dalla top20 troviamo la Honda di Luca Marini, anche lui a lungo in bagarre per la decima posizione, che precede il connazionale Enea Bastianini, dodicesimo. Tredicesima posizione per Alex Rins, che nel finale la spunta su Brad Binder, quattordicesimo. Alle loro spalle si piazza il rookie Ai Ogura, meno performante del solito, che precede il già citato (e sfortunato) Fabio Di Giannantonio, sedicesimo.

Infine, da segnalare anche la brutta caduta di Jorge Martin, caduto nella seconda metà di gara dopo essersi spinto troppo oltre su un cordolo, che non ha fatto sconti. Nella scivolata, ‘Martinator’ è stato sfiorato dalla moto di Diggia. Lo spagnolo, cosciente, ha faticato a rialzarsi ed è stato portato al Centro Medico per accertamenti. Questo il primo responso, su cui seguiranno aggiornamenti:

Jorge Martin ha subito un trauma al torace, il pilota è cosciente senza problemi agli arti. Contusione costale a destra con pneumotorace. Sarà portato in ospedale per eseguire una TAC per approfondimento

MotoGP | I risultati della gara di Lusail

L'ordine di arrivo della MotoGP nel GP del Qatar | Credits: MotoTiming Live (via mototiming.live)

Giorgia Guarnieri

