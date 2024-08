F1 | GP Olanda, Ferrari conquista un podio inaspettato. Leclerc: “Risultato sorprendente”

Sembrava dovesse servire un miracolo, ed invece la Ferrari agguanta un podio inaspettato nel GP Olanda di F1, grazie ad una straordinaria prestazione di Charles Leclerc che riesce a chiudere in terza posizione.

Il “miracolo” è arrivato

Le premesse della vigilia lasciavano presagire un altra domenica di “passione” per la Ferrari, ed invece il miracolo è avvenuto. Charles Leclerc lo aveva infatti detto ieri dopo le qualifiche che salire sul podio sarebbe stata un impresa ardua considerato l’ampio distacco rimediato, ed invece il monegasco riesce ad agguantare un insperata terza posizione. La Ferrari si dimostra ancora una volta una monoposto che da il suo meglio in gara, anche considerato che il gap da Verstappen al termine del GP Olanda è stato di soli 2.5 secondi. E’ vero che l’olandese ha vissuto una gara complicata ma il risultato della Rossa a Zandvoort va oltre le più rosee aspettative, visto e considerato che il monegasco è riuscito a rimanere davanti ad Oscar Piastri ed alle Mercedes in una pista in cui la Ferrari storicamente ha fatto sempre molta fatica.

Il tutto però si è messo bene sin dalla partenza, dove Leclerc è riuscito ad avere un ottimo spunto riuscendo subito a prendere la quinta posizione a Sergio Perez. Da li in poi ci si aspettava una gara di difesa ed invece la SF-24 sorprende andando addirittura ad insidiare la McLaren di Piastri. La velocità per passare non c’era, ma un coraggioso undercut degli uomini di Maranello hanno permesso al monegasco di prendere la posizione sia all’australiano ma anche a George Russell, ritrovandosi cosi terza posizione. Terza posizione che è stata mantenuta fino al traguardo grazie anche ad una gestione perfetta della gomma che ha permesso a Leclerc di arrivare al traguardo davanti alla McLaren. Un risultato per certi versi sorprendente ma che dimostra come in uno sporto come la F1 i dettagli possono fare la differenza, soprattutto in gara. La speranza adesso è che gli aggiornamenti previsti per Monza possano far fare alla Ferrari quel salto di qualità che i tifosi si aspettano dopo un inizio di stagione che sembrava promettente.

Le dichiarazioni di Leclerc

Al termine del GP Olanda di F1, Charles Leclerc ha dichiarato: “Sono molto sorpreso del risultato. Non sono mai contento di chiudere in terza posizione, ma con quello che abbiamo fatto oggi possiamo essere totalmente soddisfatti della nostra gara perché è stato un weekend complicato. Abbiamo faticato già dal venerdì, ma oggi abbiamo avuto più passo e abbiamo messo in piedi una strategia perfetta. Siamo riusciti a superare gli avversari ed a tenerli dietro, abbiamo fatto una grande gara e sono felice di iniziare in questo modo la seconda parte di stagione”.

Charles Leclerc è sembrato sorpreso anche di essere riuscito a tenere a badagli avversari: “In partenza sono riuscito a fare un bel sorpasso su Perez. Sapevo di avere un opportunità al via, ma sapevo che poi durante la gara avremmo anche avuto l’opportunità di tenerli dietro. Sapevo però che la partenza sarebbe stata per noi un opportunità di metterci alle spalle una o due macchine. Ho attaccato ed il sorpasso fortunatamente è riuscito, ma non avrei mai pensato di arrivare sul podio in un fine settimana così difficile per la squadra. Il prossimo appuntamento sarà a Monza, la nostra gara di casa. Daremo tutto per rendere i nostri tifosi orgogliosi”.

Julian D’Agata