F1 | GP Olanda, gara: dominio Norris a Zandvoort, Leclerc terzo

Lando Norris annichilisce i tifosi presenti a Zandvoort e vince il GP Olanda di Formula 1 con una prova di forza incredibile. Un successo mai messo in discussione per il pilota della McLaren davanti alla Red Bull #1 di Max Verstappen.

Sconfitto l'idolo locale che, nonostante l'ottima partenza e i primi giri condotti, subisce il sorpasso di un Norris davvero straripante e chiude in seconda posizione ad oltre 20 secondi di ritardo. Podio per Charles Leclerc che riporta la Ferrari davanti alla Mercedes.

Riscatto Ferrari con Leclerc, Mercedes ritorna sulla terra

Grande soddisfazione anche per una Ferrari che dopo un venerdì e sabato molto difficili tira fuori la prestazione che non ti aspetti alla domenica e si regala un podio con Charles Leclerc terzo. Grande gara del monegasco che tra una buona partenza, un ottimo passo gara e la chiamata giusta dal muretto del Cavallino, è riuscito a tenersi davanti ad Oscar Piastri, quarto con la seconda McLaren. Buonissima anche la gara di Carlos Sainz che con l'altra Rossa di Maranello risale da decimo in griglia fino al quinto posto.

Sesta posizione per la seconda Red Bull con un Sérgio Perez in miglioramento, ma non ancora abbastanza per vederlo aiutare Verstappen e il team nella corsa iridata. Male invece le Mercedes che dopo l'ottimo periodo prima della pausa estiva non riesce a mostrare i suoi muscoli sul circuito di Zandvoort e conclude in settima e ottava posizione con George Russell e Lewis Hamilton, complice anche una strategia a due soste che non ha pagato sul tracciato olandese.

Gasly top nel midfield, Aston Martin così così

Dietro ai primi 8 si è scatenata come al solito la lotta del centro gruppo per i punti, con Pierre Gasly che ha avuto la meglio con un'ottima nona posizione per lui e per il team Alpine al termine di una gara segnata da grandi sorpassi. Dietro a lui c'è Fernando Alonso a completare la top 10 per una Aston Martin che però non sfrutta a pieno l'ottimo risultato delle qualifiche (13° Lance Stroll dopo una penalità di 5 secondi per speeding in pit lane).

Appena fuori dalla zona punti Nico Hulkenberg (Haas) e Daniel Ricciardo (VCARB) in 11a e 12a posizione, mentre la rimonta di Alexander Albon (Williams) dal fondo della griglia si è arrestato in 14° posto. Chiudono la classifica Ocon, Sargeant, Tsunoda, Magnussen, Bottas e Zhou al termine di una prova che non è stata mai neutralizzata.

L'appuntamento si sposta dunque al weekend di casa nostra a Monza, per il GP Italia in programma il 1 settembre. Ricordiamo che per tutti vi è ancora la chance di acquistare biglietti.

Credits: Formula 1 / X.com

Andrea Mattavelli