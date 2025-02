Nuova Subaru Forester: nata per macinare chilometri

Alta da terra con forme da station wagon e interni da monovolume, la nuova Subaru Forester è una SUV che spiritualmente riesce a coniugare più tipologie di auto in una. Pratica ma anche moderna, grazie allo schermo di 11,6 pollici che alloggia nella consolle centrale, presenti anche Android Auto e Apple Car Play. Ma non solo: dal sistema di infotainement è possibile accedere a informazioni circa l’andamento dell’auto e selezionare diversi settaggi, quali l’X MODE a due modalità, utile per muoversi su fondi disconnessi e impervi.

Con la trazione Symmetrical Awd ogni fondo scivolo è una sfida per la Forester

Motore e prestazioni

Non stiamo parlando di una full hybrid, ma chiamarla mild sarebbe riduttivo dato che per brevissimi tratti è in grado di andare con la sola modalità elettrica. Sarebbe più saggio definirla una “middle hybrid”, con il motogeneratore elettrico posizionato nel cambio CVT a variazione continua. Il tutto abbinato ad un 4 cilindri Boxer, di 2 litri di cilindrata in grado di sviluppare 136 cv, pochini rapportati alla massa di 1.717 kg e al tipo di vettura che si presume viaggerà spesso a pieno carico. La trazione, di tipo 4x4, permette alla Forester di affrontare ogni tipo di condizione, con ripartizione di coppia attiva. In Subaru la chiamano Symmetrical Awd, dove la distribuzione dei pesi si sposa con un’aderenza sempre presente e sicura.

Lo "scheletro" della Forester

Sicurezza in primo piano

Facendo tesoro di tutte le caratteristiche sopra citate, non verrebbe di sicuro da pensare di guidarla per le sue prestazioni o velleità sportive. È un’auto generosa in termini di spazio e comodità, con la quale si possono macinare chilometri nelle condizioni più disparate. Il passo dichiarato è di 267 cm, mentre la lunghezza totale è di 467 cm, altezza e larghezza rispettivamente di 173 cm e 183 cm. IL bagagliaio ha una capienza di 508 litri che si possono estendere fino a 1720 con i sedili abbattuti. Ampio riguardo è stato alla sicurezza, con 9 airbag di serie e materiali utilizzati per il telaio ad altissima resistenza. Inoltre L’eyeSight vigila in maniera preventiva sulla dinamica di guida, sfruttando una telecamera monoculare grandangolare e il radar posto nella parte anteriore in grado di fermare la vettura in caso di frenate d’emergenza. La nuova Forester è in vendita a partire da 41.950 euro, fino ad arrivare a 48.450 euro.