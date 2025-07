FIA F3 | Silverstone, Feature Race: Boya vince, gara interrotta

Mari Boya vince la Feature Race di F3 a Silverstone. La gara è stata interrotta nel corso del giro 14 a causa di un violento acquazzone abbattutosi sul circuito britannico durante la corsa, dopo che già nella prima parte della corsa era già stata caratterizzata dalla pioggia.

Disastro per i principali contendenti al titolo: Martinius Stenshorne (Hitech), Tim Tramnitz (MP Motorsport), Nikola Tsolov (Campos) e Rafael Camara (Trident) non hanno raccolto punti per aver deciso di puntare sulle gomme d'asciutto, scelta rivelatasi poi sbagliata.

Boya, strategia azzeccata

Partito quarto, Boya di fatto ha vinto la gara in griglia di partenza, quando ha deciso di montare le gomme da bagnato. Al via si è subito sbarazzato dei piloti davanti a lui, Tsolov e Ugo Ugochuckwu (Prema), che avevano invece optato per le gomme slick, chiudendo di fatto lì la corsa.

Anche Theophile Nael (Van Amersfoort) e Noel Leon (Prema) hanno scelto le rain, cosa che ha permesso loro di salire sul podio. Quarto è Roman Bilinski (Rodin), mentre Laurens Van Hoepen (ART Grand Prix), quinto al traguardo, è stato poi penalizzato di cinque secondi per una partenza incorretta, scivolando al settimo posto e venendo sopravanzato anche da Christian Ho (DAMS) e James Wharton (ART Grand Prix). L'olandese ha fatto comunque segnare il giro più veloce. Completano la top 10 Santiago Ramos (Van Amersfoort), Bruno Del Pino (MP Motorsport) e Tasanapol Inhtraphuvasak (Campos).

La gara è stata sospesa con bandiera rossa nel corso del giro 14, dopo che era stata neutralizzata con Safety Car a causa di un incidente contro le barriere di Louis Sharp (Rodin), avvenuto contestualmente ad un peggioramento delle condizioni metereologiche. Per questo motivo vengono assegnati punti ridotti: Boya ne conquista 19, Nael 14 e Leon 12.

Camara può comunque sorridere, nonostante abbia chiuso solo 22esimo, poiché i suoi principali rivali in campionato, Tsolov, Stenshorne e Tramnitz, hanno concluso tutti a zero. Ottimo weekend invece per Boya, che grazie anche al terzo posto in campionato, si rilancia in campionato.

Le classifiche dopo la Feature Race di F3 a Silverstone

Classifica FIA F3: Camara 120, Tramnitz 93, Boya 95, Tsolov 91, Stenshorne 76.

La F3 tornerà tra due settimane sul circuito di Spa Francorchamps, a contorno del GP del Belgio.

Alfredo Cirelli