MotoGP | Shakedown Sepang, Day 1: i fratelli Espargarò al comando

La lunga settimana che apre la preseason della MotoGP 2026 comincia sotto il segno dei fratelli Espargarò. Aleix ha infatti messo la sua Honda davanti alla KTM di Pol, al termine del primo shakedown a Sepang, riservato ai collaudatori e ai piloti debuttanti della classe regina. In pista anche alcune novità tecniche che vedremo sulle nuove moto nel prossimo Motomondiale.

Honda in cima con Aleix, Toprak debutta col quarto tempo

Parlando dei tempi, Aleix Espargaro ha firmato il riferimento più veloce di giornata in 1:58.091, offrendo dunque segnali incoraggianti alla Casa alata per lo sviluppo della RC213V. Dietro di lui troviamo il fratello Pol Espargaro a 524 millesimi, quindi l'altro collaudatore di KTM Dani Pedrosa a 1.052 secondi, entrambi sulle due RC16 del Test Team.

Credits: motogp.com

In quarta posizione troviamo il primo dei due rookie di questa stagione, con Toprak Razgatlioglu che ha potuto girare con la Yamaha del team Pramac fermandosi a 1.556 secondi dal miglior tempo di Aleix. Dietro al turco abbiamo un'altra YZR-M1, con i due collaudatori della Casa di Iwata Augusto Fernandez e Andrea Dovizioso che si sono alternati in sella.

Sesto tempo per Michele Pirro sul prototipo della Ducati GP26 che oggi ha presentato una nuovo pacchetto aerodinamico, con delle appendici più grandi e un profilo laterale più curato e rifinito per seguire le ali situate sulla carena anteriore. Seguono Lorenzo Savadori (Aprilia), il debuttante Diogo Moreira (Honda LCR) e Mika Kallio (KTM) per chiudere la classifica dei tempi.

MotoGP | Shakedown Sepang, i tempi del Day 1

Pos. Pilota (ROOKIE) Team Tempo 1° Aleix Espargaro Honda Test Team 1:58.091 2° Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing Test +0.524 3° Dani Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing Test +1.052 4° Toprak Razgatlioglu (R) Prima Pramac Racing Yamaha +1.556 5° Fernandez/Dovizioso Yamaha Factory Racing Test +1.667 6° Michele Pirro Ducati Lenovo Test +1.712 7° Lorenzo Savadori Aprilia Racing Test +2.212 8° Diogo Moreira (R) Pro Honda LCR +2.803 9° Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing Test +5.112

Già acceso il mercato piloti: Quartararo passa da Yamaha a Honda per il 2027?

Credits: motogp.com

Giornata che però ha visto tutti i riflettori puntati fuori dalla pista di Kuala Lumpur. Secondo voci raccolte da Motorsport.com e rimbalzate su altri media, Fabio Quartararo sarebbe in procinto di lasciare la Yamaha a fine anno per unirsi alla Honda per il 2027 e 2028 con un ingaggio di 15 milioni a stagione. Una trattativa che sarebbe stata finalizzata in segreto durante questo inverno e che, se confermata, rappresenterebbe sia un segnale importante per il progetto di ricostruzione di Honda sia un duro colpo per la Yamaha.

Non è segreto infatti che il marchio del diapason non sia stato in grado di soddisfare Quartararo a livello di sviluppi, nonostante l'introduzione del nuovo motore V4 sulla M1. Il transalpino, che con loro ha vinto il Mondiale 2021 e che ha conquistato 11 successi, 32 podi e 21 pole position, aveva lasciato intendere che, se non fossero arrivati progressi concreti, avrebbe guardato altrove. Se tale trasferimento venisse finalizzato, la Yamaha si ritroverebbe a dover cercare un sostituto del calibro di “El Diablo”, mentre alla Honda uno tra Luca Marini e Joan Mir dovrà per forza fare posto all'arrivo del francese.

Andrea Mattavelli