WEC | Clamoroso a Spa: tolta la pole alla Ferrari di Fuoco

Ferrari perde la pole della 6h Spa-Francorchamps, terzo atto del FIA World Endurance Championship. La Rossa #50 di Antonio Fuoco è stata giudicata irregolare dopo le verifiche tecniche con un peso minimo inferiore al regolamento.

Ferrari passa la pole a Porsche

Fuoco perde quindi la leadership assoluta della graduatoria assoluta, la 499P #50 scatterà in ultima posizione tra le Hypercar alle spalle di Isotta Fraschini #11. Porsche Penske Motorsport #5 eredita quindi la leadership, presente davanti a Cadillac Racing #2 e Proton Competition Porsche #99.

Hertz JOTA Porsche #12, Porsche Penske Motorsport #6 e Toyota GR #8 seguono nell'ordine nella classifica definitiva, la prima delle Ferrari scatterà in 10ma piazza dopo il crono registrato oggi da James Calado #51.

Il danese Nicklas Nielsen effettuerà il via con l'auto #50, mentre Antonio Giovinazzi #51 è atteso a bordo della gemella. A condurre la Porsche #5, invece, avremo Fred Mako, leader allo spegnimento dei semafori davanti ad Alex Lynn #2.

Cambi anche in LMGT3, WRT BMW #46 sale in seconda piazza

Modifica anche in LMGT3 a qualche ora dalla conclusione delle qualifiche. Sarah Bovy (Iron Dames Lamborghini #83) mantiene il primato assoluto, la belga non ritroverà vicino la McLaren #95 di United Autosport.

Joshua Caygill, squalificato per auto irregolare e sottopeso, partirà quindi in ultima piazza, BMW WRT #46 eredita il secondo posto davanti a Manthey EMA Porsche #91, United Autosports #59, Heart of Racing Aston Martin #27 e VISTA AF Corse Ferrari #54.

Resta provvisoriamente in 10ma piazza di classe, nona dopo la sanzione di United #95, la Porsche #92 di Pure Rxcing. L'auto di Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler dovrebbe tornare regolarmente in azione nella giornata di domani dopo un violento impatto dopo il segmento di Eau Rouge.

Domani la gara alle 13.00 che non dovrebbe regalare sorprese dal punto di vista del meteo. Come sempre l'intera giornata potrà essere seguita su Discovery + o sul sito ufficiale della serie (entrambi servizi a pagamento).

Da Spa - Luca Pellegrini