ACI GT Endurance | Mugello: trionfo per Ferrari e AF Corse

Ferrari vince ancora nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, ma con nuovi interpreti. Nella seconda tappa della serie al Mugello è la AF Corse ad ottenere la sua prima vittoria dell'anno con la 296 GT3 #51 PRO-AM con Riccardo Ponzio, Stefano Gai e Mikkel Mac al termine di una gara molto movimentata e decisa più dagli episodi che dalla velocità o dalla strategia.

GT3

Un doppio successo sia nell'overall che nella propria classe, dunque, per il team che ha approfittato dei guai della più quotata Scuderia Baldini. L'equipaggio di Fisichella/Leclerc/Mosca sulla Ferrari #27 ha infatti avuto tanti problemi, tra il tempo perso ai box per aver sbagliato due volte la propria piazzola e la penalità di 10 secondi per aver causato il contatto con la 488 #51. Alla fine, per i campioni in carica si tratta di un settimo posto conquistato per limitare i danni.

Podio rivoluzionato dalla prima gara di Misano: in seconda posizione abbiamo la Lamborghini Huracan #19 VSR di Cazzaniga/Di Folco/Liberati, mentre in terza la Tresord Audi Sport Italia #99 di Moncini/Cola/van Berlo. Quest'ultima ha avuto nell'ultima ora un duello “in casa” con la R8 #12 di Mazzola/Delli Guanti/Aka, protagonista di un salvataggio clamoroso quando hanno evitato la Lamborghini #207 GT Cup che procedeva lentissima verso la corsia box.

Così al quarto posto sale la Lamborghini #66 VSR di Costantini/Stadsbader/Michelotto (seconda di PRO-AM), mentre la Audi #12 conclude in quinta posizione davanti alla Huracan #63 VSR che chiude il podio di classe PRO-AM. Dopo la Scuderia Baldini abbiamo in ottava posizione la Ferrari #51 AF Corse e in nona la Lamborghini #83 Imperiale Sport Car Service, mentre al decimo posto troviamo la BMW Italia Ceccato Racing #8 di Cassara/De Luca/Nilsson.

Giornata difficile per la casa bavarese che ha visto la M4 #7 ritirarsi dopo due tamponamenti da parte della Lamborghini #66 e della Honda #55. Undicesimo Jorge Lorenzo con la Aston Martin #5 L&A Infinity, mentre nella classe AM si ripete la Ferrari 488 #12 Double TT Racing di Colavita/Riccitelli/Ulrich che vince davanti alla Honda #77 Nova Race e alla Lamborghini #54 Imperiale Sport Car Service che chiudono il podio. Sfortunata la Porsche #17 EG Racing che si è ritirata per problemi a seguito di una penalità di due minuti per non aver rispettato uno dei Pit Windows.

GT Cup

Credits: acisport.it

Nella classe GT Cup si registra un'altra vittoria delle Lamborghini Supertrofeo di DL Racing. Al Mugello tocca alla vettura #162 di Di Fabio/Badawi/Testa tagliare il traguardo davanti a tutti, seguita dalla Porsche 911 Cup #127 di Racevent (Berton/Laurini/Peroni) seconda di classe e prima nella 2a divisione e dalla Ferrari 488 Challenge #212 di Best Lap che con Agoglia/Croccolino/Marzialetti vince nella classe AM.

Gara che è stata segnata in questa categoria dalle tante penalità per infrazioni durante le soste e da alcune antecedenti alla tappa di Misano. Esse riguardano soprattutto i vincitori Segù e Caiola sulla Lamborghini #172, 21simi overall dopo esser stati penalizzati con uno Stop&Go di 20 secondi per aver diviso la prima gara in quattro stint e non in due. Stessa cosa per i loro compagni della Lamborghini #272, che hanno chiuso in 24a posizione.

Ora il CIGT andrà in una pausa estiva che però non li porterà lontano. La stagione riprenderà il weekend del 23-25 agosto sempre all'Autodromo Internazionale del Mugello per la terza tappa della serie Sprint. Per la serie Endurance, invece, l'appuntamento è in Emilia Romagna per il fine settimana del 6-8 settembre all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Credits: acisport.it

Andrea Mattavelli