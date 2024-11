WEC | Toyota si conferma regina tra i costruttori

Toyota Gazoo Racing ha vinto in Bahrain il titolo costruttori nel FIA World Endurance Championship 2024. I giapponesi si sono imposti grazie all’affermazione ottenuta da Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8 ai danni della Porsche #5 di Matt Campbell/Michael Christensen / Frédéric Makowiecki.

Toyota beffa Porsche in Bahrain

L’attacco finale di Buemi ai danni di Campbell è stato determinante nell’economia del campionato a favore dei giapponesi. Il brand asiatico resta sul tetto del FIA WEC dopo aver rischiato di perdere per la prima volta il trofeo Hypercar.

Porsche e Ferrari hanno messo in discussione a più riprese l’affermazione del brand nipponico che si conferma l’unico dello schieramento ad aver ottenuto tre affermazioni da inizio anno ad oggi. L’acuto della #7 a Imola, quello della #8 a San Paolo ed infine l’affermazione in Bahrain hanno fatto la differenza, un successo meritato dopo una prova difficile in cui non son mancati i problemi.

Toyota vince nonostante i problemi della GR010 Hybrid #7

Il prematuro ritiro della GR010 Hybrid #7 di Kamui Kobayashi/Nick De Vries/Mike Conway non ha minato l’animo di Toyota che nel finale ha preso il rischio di non cambiare le gomme sorprendendo gran parte della concorrenza.

Buemi ha terminato l’ottimo lavoro iniziato sabato con la pole ottenuta da Brendon Hartley. Il Bahrain si conferma una pista più che mai favorevole per Toyota che nel corso delle otto ore non ha mai abbassato la guardia lottando alla grande contro le Porsche ufficiali, le Ferrari e le 963 private di Hertz JOTA.

Toyota GR ottiene il titolo Hypercar tra i costruttori, risultato che salva un 2024 complicato con la sconfitta a Le Mans, nella classifica piloti e non solo. I giapponesi inseguono ora il successo tra i costruttori anche nel FIA World Rally Championship dopo aver perso il trofeo piloti nelle scorse settimane.

Le parole dei protagonisti

Kamui Kobayashi, pilota della Toyota #7 e Team Principal di Toyota GR per il FIA WEC, ha affermato in una nota:

Vincere il campionato mondiale costruttori è un grande risultato ed è il frutto di un enorme sforzo di squadra da parte di tutti, compresi i nostri colleghi Toyota e i nostri partner, che sono una parte importante di questo successo. La vettura n. 8 ha meritato la vittoria dopo una gara incredibile. Ovviamente sulla nostra vettura abbiamo avuto alcuni problemi e abbiamo dovuto ritirarci. Analizzeremo la situazione e punteremo a tornare ancora più forti la prossima stagione.

Non è mancato il parere di Buemi, protagonista assoluto in Medio Oriente:

È pazzesco pensare di aver vinto la gara considerando come stava andando a un certo punto. Contro ogni previsione, con problemi, penalità e sfortuna, è una sensazione incredibile per il team vincere il campionato mondiale. Questo era il nostro obiettivo e lo abbiamo raggiunto grazie a uno sforzo brillante da parte del team. I miei compagni di squadra hanno fatto un buon lavoro tenendo duro con le vecchie gomme, un vantaggio importante nel finale.

Luca Pellegrini