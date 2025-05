F1 | GP Spagna, qualifiche: Ferrari tra luci ed ombre

Una qualifica “nella media” quella della Ferrari oggi al Montmeló in vista del GP di Spagna di domani. Lewis Hamilton con un colpo di reni riesce a chiudere in quinta posizione a poco meno di due decimi dalla quarta fila, confermando i progressi fatti dal suo lato box rispetto alle prove libere. Discorso diverso invece per Charles Leclerc che decide di fare un solo run in Q3 per salvare un treno di gomme in vista della gara che lo vedrà scattare settimo.

Leclerc sacrifica le qualifiche per la gara, ma domani dovrà fare un'altra remuntada

Non è stata di certo una qualifica esaltante da parte della Ferrari, con i soliti problemi della SF-25 che continuano a dare molti grattacapi ai piloti. Sarà l'ennesima gara in rimonta domani, specialmente per Charles Leclerc che nel Q3, dopo aver effettuato un giro con gomma soft nuova, decide di scendere anzitempo dalla monoposto per preservare un set per la gara di domani che lo vedrà partire settimo. La Ferrari paga tanto in tutti i settori del circuito del Montmeló e nemmeno un mago del giro secco come il pilota monegasco riesce a metterci una pezza. Gara che comunque si prospetta sulle due soste e con un degrado importante sul fronte gomme, ma Leclerc spera che la sua scelta lo porti a lottare per il podio con Verstappen e Russell. Queste le parole del numero #16 al termine della sessione dove spiega anche la scelta di salvare un treno di gomme soft:

È stata una mia scelta, il team mi ha suggerito più volte un’alternativa, ma ho preferito conservare il set di soft per la gara. Era praticamente nuovo, ci ho fatto solo un outlap, ma su una pista così quei due decimi possono fare la differenza. Forse non è stata la decisione giusta, ma mi prendo tutta la responsabilità. Ho fatto il mio giro all’inizio, poi sono arrivate le nuvole e le temperature si sono abbassate. In tanti hanno migliorato nel finale. Io ho preferito non rischiare, perché penso che avere una gomma in più domani possa offrirci un vantaggio strategico. Se sarà stata la scelta giusta lo scopriremo solo domani.

Lewis Hamilton rientra ai box dopo le qualifiche del GP di Spagna

Per Hamilton la miglior qualifica con la Ferrari, ma paga mezzo secondo dalla pole

Dopo un weekend fino alle qualifiche molto difficile, Lewis Hamilton batte un colpo piazzandosi al quinto posto in qualifica. Il pilota britannico dà il massimo nell'ultimo push del Q3 chiudendo a due decimi da una seconda fila che avrebbe restituito il sorriso all'interno del box Ferrari e allo stesso Lewis. Per la prima volta da quando il sette volte campione del mondo è approdato a Maranello riesce a stare davanti a Leclerc in qualifica e anche lui domani avrà occhi solo per il podio. Queste le dichiarazioni di Hamilton al termine delle qualifiche:

Se ho la macchina per lottare per il podio? Lo spero e mi piacerebbe pensarlo, per qualche motivo sul giro secco non abbiamo abbastanza potenziale per lottare per la pole rispetto a Red Bull e McLaren i quali sono estremamente veloci in qualifica. Però penso che il nostro passo gara è a un livelllo più alto, quindi spero di riuscire a sfruttarlo domani per attaccare chi ci sta davanti. Salire sul podio è il mio obiettivo, bisognerà essere aggressivi fin dalla prima curva.

Lorenzo Apuzzo