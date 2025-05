F1 | GP Spagna, qualifiche: Piastri batte Norris per la pole, 5° Hamilton

Oscar Piastri rispetta i pronostici e firma la pole position e la prima fila tutta McLaren nel GP Spagna di Formula 1. Il pilota australiano è riuscito a prevalere nel confronto interno su Lando Norris per la sua quarta pole dell’anno, con Max Verstappen si riconferma con la sua Red Bull subito dietro alle monoposto arancio papaya in una griglia che promette un grande spettacolo per la gara di domani.

Piastri non sbaglia e firma l’1-2 McLaren, ma Verstappen è sempre lì

Tutti gli occhi erano puntati su Oscar dopo il ritmo mostrato nelle FP3 e lui non ha deluso le aspettative: dopo un Q1 più combattuto e un Q2 in cui ha beccato Lando a fare il “furbetto” nel cercare la sua scia, Piastri nel Q3 ha rimesso le cose a posto con un 1:11.546 che ha lasciato poco spazio di risposta ai suoi rivali, soprattutto ad un Norris altrettanto che perfetto nel suo ultimo tentativo.

Il britannico, finito a 209 millesimi dal suo compagno di squadra, si è preso comunque una prima fila che gli consentirà domani di provare l’attacco già dalla partenza. Attenzione però anche ad un Max Verstappen che, dopo le prime due sessioni così così, è riuscito a rialzarsi nel finale del Q3 piazzando il terzo tempo sulla sua Red Bull. Se l’olandese riuscirà a confermare il passo e la gestione gomme viste nelle prove del venerdì, potrebbe essere una lotta molto accesa la davanti.

Ferrari in terza fila con Hamilton, solo settimo Leclerc (ma con una Soft in più)

George Russell completa la seconda fila con una Mercedes che chiude davanti ad una Ferrari contenta a metà: in quinta posizione ha un Lewis Hamilton che ha riacquisito competitività sul giro secco e si è tenuto sul decimo nel gruppo degli inseguitori, mentre dall’altra parte Charles Leclerc partirà solamente settimo dopo non aver fatto l’ultimo tentativo nel Q3 per risparmiare un treno di gomme da usare per la gara.

In mezzo alle due Rosse ci sarà Andrea Kimi Antonelli in terza fila in quello che si prospetta un duello molto tirato tra Mercedes e Ferrari. Ottava posizione per un ottimo Pierre Gasly che piazza la sua Alpine in quarta fila, mentre Isack Hadjar (Racing Bulls) e Fernando Alonso (Aston Martin) scatteranno dalla quinta fila, con l’asturiano idolo di casa che è ancora alla ricerca dei suoi primi punti stagionali.

Williams fuori dalla top 10, Sainz e Tsunoda eliminati al Q1

Manca l’accesso al Q3 la Williams con un Alexander Albon che aprirà la sesta fila davanti ad un ottimo Gabriel Bortoleto, 12° con la sua KICK Sauber per firmare la sua miglior prestazione stagionale in qualifica. Settima fila per Liam Lawson (Racing Bulls) e Lance Stroll (Aston Martin), a seguire Oliver Bearman con la Haas in quindicesima posizione come ultimo del Q2.

16° Nico Hulkenberg (KICK Sauber) a chiudere l’ottava fila, seguono Esteban Ocon (Haas) e Carlos Sainz (Williams) in nona fila, mentre Franco Colapinto partirà 19° dopo un problema riscontrato sulla sua Alpine in uscita dalla pit-lane. Peggio va a Yuki Tsunoda, ultimo in griglia dopo aver danneggiato il fondo della sua Red Bull nel primo tentativo.

Credits: FIA / X.com

Andrea Mattavelli