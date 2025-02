MotoGP | Sepang Shakedown, day 2: Rins davanti a tutti

A Sepang continuano i lavori per Costruttori, team e piloti della MotoGP coinvolti nello Shakedown, dove si è chiuso il secondo dei tre giorni previsti che anticipano la prima sessione ufficiale di test che si svolgerà tra il 5 e il 7 febbraio. Dopo una prima giornata nella quale si sono visti in pista solo rookies e collaudatori, oggi è stato il turno delle Yamaha ufficiali, con Alex Rins a spiccare su tutti.

Rins chiude davanti ad Espargaró e Quartararo

Lo spagnolo, reduce dalla presentazione della nuova M1 avvenuta ieri a Kuala Lumpur, è sceso in pista per la prima volta nel 2025 approfittando delle concessioni che permettono a Yamaha (e Honda) di schierare anche i piloti titolari nello shakedown, solitamente riservato a rookies e collaudatori di ciascun costruttore. Rins ha chiuso al comando la classifica finale con un 1.58.745, battezzando così una M1 che è ancora un cantiere aperto sul quale Yamaha sta alacremente lavorando per riportarla nelle zone alte dello schieramento. Per riferimenti con il 2024, nei test di 12 mesi fa il miglior tempo fu un 1.56.682 fatto da Pecco Bagnaia, ulteriormente abbassato a un 1.56.337 a novembre quando lo stesso Bagnaia siglò la pole position, mentre, sempre a novembre, la migliore Yamaha fu quella di Quartararo che girò in 1.57.592 in qualifica.

Dietro a Rins c’è Pol Espargaró, che ieri ha chiuso al comando e che oggi si è piazzato secondo a 3 millesimi dal tempo del connazionale. Segue Fabio Quartararo, che è a 67 millesimi dal miglior tempo dopo aver comandato parte della giornata.

Ogura svetta tra i rookies

Tra i rookies, Ai Ogura ha chiuso con il quarto tempo a 169 millesimi da Rins, subito davanti a un altro rookie, Fermin Aldeguer, lontano 16 millesimi dall’Aprilia del giapponese. Per vedere l’ultimo rookie bisogna invece scendere in fondo alla classifica, con Somkiat Chantra – unico dei titolari di Honda in pista – che ha chiuso con l’ultimo tempo a oltre 2” il suo primo giorno di shakedown dopo l’assenza di ieri.

Presente anche Pramac, assente HRC

Dopo la presentazione avvenuta ieri di tutto il programma Yamaha per il 2025, sono scesi in pista anche i due piloti di Pramac, con Jack Miller che ha chiuso sesto a 4 decimi da Rins e Oliveira nono a 1” dalla vetta, separati da Dani Pedrosa e Aleix Espargaró. Top-10 chiusa dall’altro collaudatore Honda, Taka Nakagami, che ha chiuso davanti a Pirro, Savadori e Chantra. In pista anche Andrea Dovizioso e Augusto Fernandez, identificati con la sigla “Test Rider” per Yamaha in classifica. Assenti i due piloti ufficiali di Honda, Luca Marini e Joan Mir, impegnati a Giacarta nella presentazione del team per il 2025: i due non parteciperanno allo shakedown e torneranno in pista con i nuovi colori e la RC213V dal 5 febbraio per i test ufficiali.

La classifica del day-2 dello Shakedown

Posizione Pilota Team Tempo Distacco 1 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP 1.58.745 2 Pol Espargaró KTM 1.58.748 +0.003 3 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP 1.58.812 +0.067 4 Ai Ogura (R) Trackhouse Aprilia 1.58.914 +0.169 5 Fermin Aldeguer (R) Gresini Racing MotoGP 1.58.930 +0.185 6 Jack Miller Prima Pramac Yamaha 1.59.152 +0.407 7 Dani Pedrosa KTM 1.59.425 +0.680 8 Aleix Espargaró Honda HRC Test Team 1.59.714 +0.969 9 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha 1.59.780 +1.035 10 Takaaki Nakagami Honda HRC Test Team 1.59.879 +1.134 11 Michele Pirro Ducati Lenovo Team 2.00.168 +1.423 12 Yamaha Test Rider Monster Energy Yamaha MotoGP 2.00.351 +1.606 13 Lorenzo Savadori Aprilia 2.00.921 +2.176 14 Somkiat Chantra (R) Idemitsu Honda LCR 2.01.028 +2.283

Mattia Fundarò