MotoGP | Shakedown Sepang, Day 1: Pol Espargaró in testa, bene i rookie

Arrivano già i primi assaggi della stagione 2025 di MotoGP dal circuito di Sepang, dove hanno avuto inizio i tre giorni di shakedown, che vedono impegnati tutti i collaudatori dei team e anche qualche pilota ufficiale, tra cui i tre debuttanti nella categoria, in vista dei test ufficiali della prossima settimana.

Prima giornata tra prove in pista e presentazione delle moto

Nella prima giornata in pista con le moto che prenderanno parte alla prossima stagione, il costruttore che ha portato con sè più piloti e sembra sia intenzionato a raccogliere più dati possibili è Honda, che sul tracciato malese ha già messo in pista Takaaki Nakagami e Aleix Espargaro, entrambi reduci dalla loro ultima stagione in MotoGP nel 2024. Nakagami è già sceso in pista nel corso della notte e della mattinata italiana, ottenendo sempre dei buoni tempi sul giro e riuscendo a tenere stabilmente la sua posizione all'interno della Top 3, sebbene questi primi dati non siano indicativi delle reali prestazioni che si vedranno in pista.

Nella entry-list dell'evento sarebbero presenti anche i piloti ufficiali della casa giapponese Luca Marini e Joan Mir, che però fino a questo momento non hanno ancora preso parte alla sessione di prove, visti i loro impegni a Giacarta nel corso della giornata di oggi e di domani per la presentazione della nuova moto per il 2025.

Discorso analogo vale anche per Yamaha, che in questi giorni si troverà impegnata sia in pista, con Andrea Dovizioso nuovamente in sella alla M1, che a Kuala Lumpur per la presentazione della moto e della livrea per il nuovo anno. Nel primo giorno di prove quindi non saranno presenti i quattro piloti della casa di Iwata - Fabio Quartararo e Alex Rins per il team ufficiale, Jack Miller e Miguel Oliveira per il team Pramac - impegnati altrove, ma arriveranno in pista per le sessioni dei giorni successivi.

Nel frattempo è proprio Andrea Dovizioso, insieme al campione del mondo Moto2 2022 Augusto Fernandez, a portare avanti il lavoro per Yamaha, raccogliendo esperienza in pista e cercando di riportare il costruttore giapponese ad essere competitivo.



Nel caso di Ducati e di Aprilia invece la situazione è più contenuta, con Michele Pirro che sarà l'unico pilota in sella alla Ducati GP25 a prendere parte a questi test e che sarà da riferimento a Fermín Aldeguer, lui con la Ducati del team Gresini. Il costruttore di Noale ha portato in Malesia il suo test rider storico Lorenzo Savadori, che nel corso di questi giorni avrà il compito di lavorare in previsione della stagione 2025, che vedrà in sella alla nuova RS-GP25 il campione del mondo Jorge Martín. Sessione di test importante anche per KTM, che nel mezzo di un periodo di crisi per il marchio, punta ancora una volta su Dani Pedrosa e Pol Espargaró per sviluppare la moto per il 2025.

Primi approcci con la MotoGP per i rookie

Questi tre giorni di prove sono particolarmente importanti soprattutto per i tre piloti che prenderanno parte per la prima volta a una gara di MotoGP quest'anno, ovvero Fermín Aldeguer, Somkiat Chantra e Ai Ogura.

I tre piloti neo-promossi dalla Moto2 hanno già avuto modo di scendere in pista nel corso della prima giornata, ad eccezioni di Somkiat Chantra, che molto probabilmente avrà la sua occasione nella giornata di domani. Buon fine sessione in particolare per Ai Ogura, che chiude il suo primo giorno di test come pilota ufficiale MotoGP in seconda posizione, alle spalle solamente di Pol Espargaró, con un tempo di 1:59.862. Incoraggiante anche la posizione di Fermín Aldeguer, che chiude in 2:00.053 la sua prima conoscenza con la Ducati GP24.

Valentina Bossi

