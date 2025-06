F1 | GP Austria, Qualifiche: Norris domina, delusione per Piastri

Nel rovente sabato austriaco è nuovamente la McLaren a prendersi la pole position con Norris, che non ha avuto nessun rivale a poterlo contrastare. Rammarico invece per Piastri, che non ha potuto effettuare il secondo tentativo a causa delle bandiere gialle.

Norris, una pole perfetta in Austria

Norris conquista nuovamente la pole position dopo l’ultima ottenuta nel Gran Premio di Monaco. L’inglese della McLaren sta continuando il trend cominciato già nella giornata di venerdì in cui si è mostrato veloce e a suo agio sul circuito di Spielberg. La pista austriaca si adatta perfettamente alle caratteristiche della McLaren e di Norris, che senza troppa fatica è riuscito segnare il miglior tempo in qualifica.

Il pilota inglese è l’unico che è stato in grado di migliorarsi nel secondo e decisivo tentativo del Q3, riuscendo inoltre a scendere sotto il muro dell’1’04. Basti pensare che Charles Leclerc, primo inseguitore di Norris, si è dovuto fermare a mezzo secondo dall’inglese.

Un occasione ghiotta che Norris deve sfruttare per continuare la sua lotta interna per il titolo iridato e visto il potere incontrastato che la McLaren ha mostrato sulla pista austriaca, dovrà solo stare attento a non commettere errori alla partenza e cercare di gestire il resto della gara.

Al termine delle qualifiche, Norris ha commentato:

“Sicuramente è stato un bel giro . Il primo giro del Q3 è stato buono, ma credevo che facendo meglio in un paio di punti potevo migliorare ed effettivamente ci sono riuscito. Avevo un piano e quando un piano riesco ad eseguirlo, solitamente va molto bene. Sono molto contento, una bella giornata e un buon weekend finora per il sottoscritto. Speriamo di poter continuare così”.

Sono molto contento, la stagione è lunga. Voglio gustare questo momento, specialmente perché ne ho passati di difficili in qualifica. E riuscire a fare delle prestazioni come sono riuscito a fare in questo weekend è molto soddisfacente per me. Domani comunque la gara sarà lunga, così come la stagione. Voglio dimostrare il mio valore, ma questo è soltanto l’inizio”.

Piastri perde il tentativo a causa delle bandiere gialle.

Poteva essere una prima fila tutta McLaren nel Gran Premio d’Austria, ma il pilota australiano è stato condizionato nel suo tentativo dalla bandiera gialla causata dalla vettura di Gasly. Con questo imprevisto l’alfiere della McLaren dovrà scattare dalla terza posizione, ed alla partenza dovrà cercare di sbarazzarsi subito di Leclerc per perdere meno terreno possibile da Norris e non perdere troppi punti di vantaggio nella classifica piloti.

La McLaren si è mostrata per tutto il weekend superiore alla concorrenza e Piastri potrebbe permettersi di non prendere rischi nel cercare di superare Leclerc. Ventidue punti di vantaggio sono tanti, ma già in passato la Formula 1 ci ha mostrato che ci vuole poco a dimezzarli e anche in queste occasioni, l’australiano deve mostrare di essere meritevole del titolo iridato.

Al termine delle qualifiche, Piastri ha commentato:

Purtroppo non ho potuto iniziare il mio giro, perché c’è stato Gasly che si è girato all’ultima curva. Lando è stato veloce per tutto il weekend, sarebbe stato difficile batterlo però avevamo abbastanza passo per essere in prima fila. Forse posso riuscire a fare una bella gara dal terzo posto, a volte purtroppo non giro nel verso giusto”.

“Sì, decisamente. Il nostro passo per tutto il weekend è stato piuttosto forte, anche il passo della Ferrari è sembrato piuttosto buono e sorprendente. Penso che avremo le nostre opportunità domani. Sicuramente il mio programma non è concludere al terzo posto”.

Chiara Zaffarano