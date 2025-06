Pikes Peak 2025: Simone Faggioli entra nella leggenda con una vittoria epica [VIDEO]

Simone Faggioli ha scritto un'altra pagina straordinaria della propria carriera, forse la più significativa. Il re delle cronoscalate ha trionfato nella 103ª edizione della Pikes Peak International Hill Climb, imponendosi al volante della NP01 Bardahl con un tempo di 3:37.196, precedendo di oltre 5 secondi il favorito della vigilia Romain Dumas, ufficiale Ford a bordo della Super Mustang Mach-E elettrica.

Un'impresa che ha tutto il sapore della leggenda, considerando che Faggioli e il suo team privato hanno avuto la meglio su una delle più imponenti strutture ufficiali presenti al via della competizione americana. La Pikes Peak, ribattezzata “Race to the Clouds” per la sua salita estrema fino ai 4.300 metri di altitudine, rappresenta infatti una delle sfide più affascinanti e difficili al mondo, con il suo percorso lungo 19,93 km e composto da 156 curve: il tutto per un totale di 1439 metri di dislivello e pendenze che raggiungono il 10,5%. A tutto ciò si è aggiunto quest’anno un ulteriore incognita: le forti raffiche di vento superiori ai 100 km/h hanno costretto gli organizzatori ad accorciare il tracciato, eliminando l’ultimo tratto, particolarmente esposto e privo di protezioni ai bordi del tracciato.

Faggioli, primo italiano vincitore a Pikes Peak

Faggioli aveva già sfiorato il successo nel 2018, quando si era classificato al secondo posto, ma la vittoria del 2025 è frutto di una pianificazione perfetta e di una prestazione magistrale. Il 47enne toscano è così diventato il primo italiano nella storia ad aggiudicarsi la mitica corsa sulle montagne del Colorado, aggiungendo un altro tassello ad un palmarès già straordinario, fatto di 11 titoli europei e 11 titoli italiani nella velocità in salita.

A rendere possibile il trionfo è stata anche la competitività della NP01 Bardahl, prototipo realizzato dalla francese Nova Proto, spinto da un potente motore biturbo Emap e gommato Pirelli. L'equilibrio raggiunto tra potenza, agilità e tenuta sull’asfalto delle Rocky Mountains è stato determinante.

Podio completato dal trentino Diego Degasperi

La spedizione tricolore alla Pikes Peak 2025 è stata coronata anche dal terzo posto assoluto di Diego Degasperi, compagno di squadra di Faggioli. Il pilota trentino, al suo debutto assoluto nella cronoscalata americana, ha fermato il cronometro sul tempo di 3:45.183, salendo meritatamente sul podio e confermando il grande lavoro portato avanti dalla spedizione tricolore in Colorado.

