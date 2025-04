MotoGP | GP Spagna: le tre volte di Crivillé a Jerez

La MotoGP è pronta a tornare a correre per il round del Gran Premio di Spagna sulla pista di Jerez, circuito in cui tra il 1997 e il 1999 Àlex Crivillé ha portato a casa tre vittorie in tre anni consecutivi.

Jerez 1997: finalmente la vittoria davanti ai tifosi spagnoli

Tra le vittorie più significative della carriera di Àlex Crivillé si trova di diritto il trionfo nel corso del Gran Premio di Spagna del 1997, la prima vittoria del pilota Honda sul nuovo tracciato di Jerez (introdotto definitivamente nel calendario del motomondiale solo nel 1989). L'anno prima, nel 1996 la vittoria la sfiora con un dito e la perde in un secondo: dopo un'invasione di pista da parte dei tifosi spagnoli, increduli di fronte al loro pilota di casa leader sulla pista spagnola, Crivillé è costretto a rallentare per scongiurare il disastro, lasciando avvicinare inesorabilmente Mick Doohan e concedendogli in ultima istanza la vittoria, a causa di un high-side che ha costretto lo spagnolo al ritiro dalla corsa.

L'edizione del 1997 è quindi quella della rivalsa, dato che durante la gara si crea lo stesso scenario dell'anno precedente, con Àlex Crivillé e Mick Doohan ancora una volta ingaggiati in un testa a testa in ogni curva, che in questo caso però si conclude con una vittoria spagnola. È infatti Crivillé a tagliare il traguardo per primo, seguito da Doohan e dal giapponese Tadayuki Okada, nella gioia generale del pubblico spagnolo e dei collaboratori Honda, che finalmente possono vedere il proprio pilota trionfare in casa davanti ai suoi tifosi.

Il Gran Premio di Spagna 1998 vinto ancora una volta davanti a Doohan

La favola si ripete anche nel 1998, quando Crivillé arriva a Jerez terzo nella classifica mondiale e scatta dalla terza casella dello schieramento, dopo aver chiuso il turno di Qualifica alle spalle di Carlos Checa, poleman per la gara spagnola, e Tadayuki Okada, secondo sulla griglia. Il suo ormai rivale storico sulla pista spagnola, Mick Doohan, scatta dalla quinta posizione e fin da subito lo raggiunge, con il duo che ben presto si distacca dal resto del gruppo e inizia a costruire una gara a parte.

La corsa si conclude per il secondo anno consecutivo con la vittoria di Àlex Crivillé, che di nuovo trionfa in Spagna davanti al pubblico spagnolo, entusiasta di poter avere sulla griglia di MotoGP un pilota che possa portare la vittoria sul suolo spagnolo. Crivillé chiude infatti la corsa con un distacco di poco più di tre decimi dal collega australiano e con quasi un secondo di vantaggio sul terzo classificato Max Biaggi, rimarcando per la seconda volta la sua supremazia sul tracciato di Jerez de la Frontera.

1999: l'anno del titolo mondiale e del trionfo su Biaggi a Jerez

La consacrazione definitiva arriva poi nel 1999, il terzo anno di fila in cui Crivillé trionfa a Jerez e l'anno del trionfo anche nella classifica mondiale, con l'acquisizione del titolo di campione del mondo della classe 500cc, dopo il titolo in 125cc del 1989. Al di là del predominio in classifica, nell'anno che chiude il XX secolo il pilota spagnolo si rende protagonista anche della vittoria nel Gran Premio di Spagna, la terza in carriera e la terza consecutiva, diventando quindi uno dei piloti più vincenti sulla pista di Jerez.

Nel 1999 il rivale per la corsa alla vittoria non è più Mick Doohan, ritiratosi forzatamente dalle corse nello stesso anno a causa dell'ennesimo incidente alla gamba, ma è Max Biaggi, che in sella alla sua Yamaha si candida fin da subito come una minaccia per la continuazione della tripletta di vittorie dello spagnolo. La situazione per Crivillé alla vigilia della corsa è però ottimale, dato che il portabandiera Honda scatta dalla prima casella della griglia ed ha davanti a sè il rettilineo che porta in Curva 1. Nonostante nel corso del primo giro la leadership della gara venga presa da John Kocinski, ben presto gli ordini vengono ristabiliti e il pilota spagnolo taglia il traguardo in prima posizione, tenendo dietro di sè Biaggi e Sete Gibernau e continuando la sua cavalcata verso il titolo iridato.

