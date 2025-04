EWC | 24H Le Mans: Kawasaki sbaglia, vince YART Yamaha

Sfortuna, meteo avverso, una pista che dichiararla scivolosa è un eufemismo. Tutto questo si è messo tra la vittoria della 24H di Le Mans e il team Kawasaki Webike Trickstar, che a causa della pioggia improvvisa e di una gomma da bagnato ancora fredda deve salutare le velleità di vittoria. Delusione nel box verde, ma considerando i presupposti non ci si può dichiarare scontenti di questa seconda piazza, che comunque concorre ad un bel bottino di punti.

YART, CORAZZATA INOSSIDABILE

Con più di 150 cadute durante il corso della gara, qualsiasi mezzo meccanico è stato sicuramente messo a dura prova. YART stessa ha iniziato subito con la prima caduta della gara, ma il certosino lavoro effettuato al box unito alla solidità dei piloti ha riportato la Yamaha #7 alla vittoria a Le Mans dopo il 2009. Momenti di tensione quando Karel Hanika ha dovuto lasciare i semimanubri a Marvin Fritz a causa di un temporaneo malessere, ma il finale ha premiato la squadra portacolori della casa di Iwata

ERC BATTE MOTORRAD

La terza piazza è appannaggio di una BMW, ma non di quella ufficiale. Sicuramente è da incorniciare il risultato di ERC Endurance, appena rientrata nel mondiale EWC ed alla prima esperienza con BMW. Per Mykhalchyk, Kenny Foray e David Checa è un podio che sa di vittoria, dopo essere stati preferiti ad altri piloti nei vari team ufficiali. Proprio Ilya beffa la BMW #37, che senza di lui manca il podio di classe. Quinta piazza per la Kawasaki Maxxess BY BMRT3d, sesta la Suzuki SERT che limita i danni. Settima FCC TSR Honda, che riesce alla fine a distaccare la Kawasaki del team Bolliger

STOCK: NATIONAL MOTOS SI RICONFERMA

In Superstock è mambassa di punti per Honda National Motos, che chiude con il punteggio pieno in cima alla classifica di classe ed in settima posizione assoluta. La segue Honda Rac41, con Kevin Manfredi costretto a mezz’ora dalla fine a spingere la CBR #41 a causa di un guasto tecnico, fortunatamente risolto in tempo. Terza posizione per la Yamaha 3ART, seguita dalla BMW del team Etoile e dalla Kawasaki di Louit Moto. Prossimo appuntamento per la 8H di Spa il 7 giugno.

Alex Dibisceglia

