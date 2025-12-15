12 Ore Golfo | Mercedes torna a vincere con Motopark

Mercedes vince la 12 Ore del Golfo 2025 con Denis Remenyako/ Mikhail Aleshin/ Adam Christodoulou. Il terzetto schierato da CapitalRT by Motopark si impone davanti Ferrari #77 AlManar by Dragon di Al Faisal Al Zubair /Ben Tuck /Christopher Froggatt e alla Mercedes #4 Grove Racing di Stephen Grove /Brenton Grove /Jules Gounon.

Mercedes torna a vincere ad Abu Dhabi

La prova, nella prima parte di otto ore, ha premiato la Ferrari #77. AlManar by Dragon ha controllato la scena imponendosi davanti alla Mercedes #81 Winward Racing di Rinat Salikhov/ Gabriele Piana/ Marvin Dienst e l'AMG GT3 EVO #13 CapitalRT by Motopark di Denis Remenyako/ Mikhail Aleshin/ Adam Christodoulou.

La tre auto sono state le uniche a chiudere a pieni giri in vista delle decisive quattro ore finali. La Ferrari #77 e la Mercedes #81 hanno provato a fare la differenza, mentre è da segnalare il rientro nel lead lap della McLaren #69 Optimum Motorsport e della Mercedes #4 Grove Racing by GetSpeed.

Ben Barnicoat e Jules Gounon hanno approfittato del restart per riportarsi insieme alla testa della corsa, pronti per tornare prepotentemente in gioco per il successo in caso di Safety Car.

‘Gara ad eliminazione' nelle ultime quattro ore

Nella seconda fase delle ultime quattro ore sono stati molteplici gli episodi che hanno caratterizzato la Gulf 12h. La Mercedes #81 e la Ferrari #77 hanno infatti perso terreno per dei problemi tecnici, la situazione ha premiato quindi la Mercedes #13 di Denis Remenyako/ Mikhail Aleshin/ Adam Christodoulou.

L'AMG GT3 EVO in questione ha però dovuto subire il ritorno di Barnicoat con la McLaren: l'attacco ed il sorpasso dell'inglese sono arrivati a meno di due ore dalla fine.

Optimum Motorsport ha però dovuto alzare bandiera bianca ad 1h dalla fine in seguito ad una foratura, la seconda di giornata. Todd Coleman, appena salito in auto al posto dell'ex campione GTD PRO dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ha improvvisamente rallentato ed ha riconsegnato la leadership alla Mercedes #13.

Christodoulou ha poi amministrato la scena regalanado a Mercedes la quarta gioia nella 12h del Golfo. La Ferrari #77 ha saputo comunque chiudere in seconda piazza davanti alla Mercedes #4 Grove Racing.

La McLaren si accontenta della quarta piazza precedendo la Mercedes #81 Winward Racing. La compagine americana è rimasta in azione con la sola #81 dopo aver prematuramente perso la gemella #16 in seguito ad un incidente all'uscita di curva 5.

Sergey Stolyarov /Daan Arrow/Maro Engel sono stati tolti prematuramente dalla lotta per il podio insieme alla Ferrari #70 Inception Racing di Brendan Iribe/ Frederik Schandorff /Oliver Millroy. Gli autori della pole sono stati a più riprese in contesa per le prima di fermarsi con problemi nel terzo settore di pista.

Noie meccaniche anche per Herberth Motorsport Porsche #7. La compagine tedesca tornerà presto in Medio Oriente con il chiaro intento di rifarsi nella Michelin 24H Dubai organizzata da Creventic.

Festa in PRO Am per Jayden Ojeda /Brendon Leitch/ Sergio Pires /Marcel Zalloua nonostante un problema allo splitter nel finale. La Mercedes #44 Geyer Valmont Racing ha tenuto testa alla Porsche #17 Enrico Fulgenzi Racing di Enric Fulgenzi /Alessandro Giannone/ Andrea Girondi ed all'Audi #21 HAAS RT di Simon Balcaen /Peter Guelinckx/ Steven Palette.

James Vowles, team principal di Williams in F1, si è fermato una settimana in più a Yas Marina per disputare e vincere la 12 Ore del Golfo in classe AM con la McLaren 720S GT3 EVO #8 di Garage 59. Accanto all'inglese Alexander West, Mark Sansom e Marco Pulcini.

Driving Force Events ha confermato che nel 2026 non si svolgerà la 12 Ore Golfo: la 16ma edizione è prevista infatti nel weekend del 10 gennaio 2027. La modifica permetterà di tornare alla tradizionale struttura di quattro giorni dell’evento, negli ultimi due anni il format è stato compresso in due giorni vista la vicinanza con la fine del Mondiale F1.

Bandiera a scacchi sulla stagione riservata alle ruote coperte, appuntamento nel 2026 a gennaio con la ripresa dell'Asian Le Mans Series, la Michelin 24H Dubai e soprattutto la Rolex 24 at Daytona valida per l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

