MotoGP | Test Barcellona: moto distrutta per Bastianini al primo giorno in KTM

Con la fine della stagione è stato tempo per Enea Bastianini di cambiare casacca, continuando la sua avventura in MotoGP con il team Red Bull KTM Tech 3, che ha avuto il tempo di conoscere nel corso della sessione di test a chiusura del campionato.

Primo approccio alla RC16 complicato e non senza cadute

Nell'ultimo atto formale della stagione 2024 tutti i piloti hanno avuto modo di conoscere per la prima volta una prima versione delle moto che dovranno guidare nel 2025. Per alcuni è stata una giornata più impegnativa degli altri, considerando i molti cambiamenti che sono avvenuti sullo schieramento e l'ingresso di tre rookie all'interno del paddock della MotoGP.

Sessione molto importante quindi anche per Enea Bastianini, che dopo la chiusura della sua avventura tra alti e bassi in Ducati Lenovo, ora si deve preparare al nuovo capitolo della sua carriera all'interno del team Red Bull KTM Tech 3, affiancato da Maverick Viñales, reduce dai suoi anni in Aprilia. Il primo approccio alla nuova RC16 è stato graduale, con la mattinata passata a provare tutte le specifiche tecniche e a prendere confidenza con la moto. Il pilota italiano si è infatti trovato 20esimo alla fine della mattinata, con un miglior tempo di 1:41.402 e 24 giri conclusi nelle prime ore della sessione.

Scenario decisamente diverso nel pomeriggio, quando Bastianini è stato protagonista di uno degli svariati incidenti avvenuti in Curva 5, essendoci arrivato a grande velocità ed essendo poi finito nella ghiaia. Ad avere la maggioranza del danno non è stato fortunatamente il pilota, ma la sua moto, che ha rotolato per diversi metri ed è finita poi contro le barriere, distruggendosi completamente.

Situazione più che mai lontana dall'essere ideale per KTM, che si ritrova con uno dei prototipi per la stagione 2025 da rifare completamente e un budget che manca di liquidità vista la crisi economica del gruppo Pierer Mobility AG, proprietario del team.

Persa la “sfida” interna con Viñales

A completare la line-up per il 2025 del team fratello di KTM si schiererà Maverick Viñales, che nel corso della giornata di test è sembrato essere fin da subito a suo agio sulla moto nuova e pronto a cambiare ancora una volta squadra per tornare ad essere pienamente competitivo.

Il “duello” tutto interno al team per la miglior prestazione nel corso della sessione è stato quindi vinto da pilota spagnolo, che ha chiuso la giornata con un dodicesimo posto in classifica, tre decimi più veloce del suo nuovo compagno di squadra Bastianini, che ha chiuso in 16esima posizione e con un tempo di 1:40.082.

Il commento di Acosta sulla situazione nel team satellite

L'incidente e i conseguenti danni di Bastianini non sono di certo passati inosservati all'interno del gruppo di piloti KTM, con Pedro Acosta che si è espresso apertamente a riguardo, sottolineando come sia stato Viñales il suo pilota di riferimento in quanto a velocità.

Sono stato dietro Maverick perché dovevo provare qualcosa di aerodinamica e avevo bisogno di qualcuno davanti che fosse veloce. In quel momento lui era il pilota KTM più veloce dopo di me. I suoi commenti sono stati molto positivi. Quelli di Bastianini, dopo essere caduto e aver distrutto una moto, in verità non li ho ascoltati molto. Vinales ha guidato bene, l’ho seguito.

