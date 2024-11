MotoGP | Test Barcellona: Álex Márquez saluta il 2024 da leader

Il 2025 è già cominciato per la MotoGP: al Montmeló sono andati in scena i canonici test di fine stagione che ha visto tanti piloti cambiare team e casa. Infatti, il primo test in ottica 2025 è cominciato all'insegna della continuità: Álex Márquez fa segnare il miglior tempo davanti a Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia.

Márquez il migliore, Marc è 4° al debutto in Rosso

Álex Márquez è il più veloce del test di Barcellona con il crono di 1:38.803, tempo che lo pone davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e alla Ducati “in bianco” di Francesco Bagnaia, già tornato al canonico #63 che non sfoggiava dal 2022, anno del suo primo titolo mondiale in MotoGP. Marc Márquez era uno dei piloti più attesi dell'intera griglia: l'otto volte iridato ha debuttato nel todo rojo, ha avuto il primo assaggio con la Desmosedici GP25. Per il catalano il 4° tempo assoluto e tanta fiducia per la prossima stagione nella quale sarà protagonista assoluto. Il #93 paga sei decimi rispetto al fratello.

Jorge Martín è 11° alla prima uscita in Aprilia

Scorrendo velocemente la classifica, si può vedere come siano tutti piloti che non hanno cambiato box per il 2025. Quinta posizione per Raúl Fernández sulla RS-GP davanti alla KTM di Brad Binder. Franco Morbidelli precede la seconda Yamaha di Álex Rins e la KTM di Pedro Acosta, il quale ha cambiato dalla struttura di Tech3 Racing al box ufficiale. Johann Zarco chiude la top 10.

Il campione del Mondo Jorge Martín ha chiuso 77 passaggi in quello che è stato il primo giorno da pilota Aprilia Racing. Per l'ex ducatista tanti sorrisi e buone sensazioni che fanno ben sperare a tutta Noale. Maverick Viñales, al debutto con KTM, ha preceduto il neo-compagno di Martín Marco Bezzecchi. Enea Bastianini ha chiuso 16°, mentre Luca Marini è 18°. I rookie Fermín Aldeguer e Ai Ogura chiudono 20° e 21°, mentre Somkiat Chantra chiude la classifica al primo contatto con la RC213V.

MotoGP | I risultati dei test a Barcellona

Credits: MotoTiming

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | Le pagelle di fine stagione, Repsol Honda: ancora in altomare