MotoGP | GP Spagna, qualifiche: prima pole dell'era Ducati per Marc Márquez

Una Jerez bagnata è il teatro perfetto per la prima pole position in MotoGP con Ducati di Marc Márquez. Il beniamino di casa sfrutta le condizioni di bagnato in maniera egregia, dimostrandosi imprendibile. Marco Bezzecchi e Jorge Martín chiudono la prima fila.

Pole numero 93 per Marc Márquez

La statistica curiosa è questa: quella di Jerez de la Frontera è la pole numero 93 della carriera di Marc Márquez. Una strana coincidenza per la prima partenza al palo con Ducati, che mancava al 31enne dal Gran Premio del Portogallo dello scorso anno. Un digiuno finalmente terminato, anche se su condizioni complicate. Márquez si era dimostrato già molto veloce nelle libere mattutine sotto l'acqua, confermandosi poi nel turno di qualifica. Il 1:46.773 segna l'inizio di una nuova era per un pilota che, almeno stamattina, si è dimostrato intoccabile per tutto il turno. Marc Márquez sembra tornato quello dei giorni migliori, così come testimonia il salvataggio stile Honda dopo aver fatto segnare il giro della pole.

Bentornato Marco Bezzecchi! VR46 piazza due moto in top 5

Seconda posizione per un ritrovato Marco Bezzecchi, che conferma così le ottime sensazioni del Venerdì. Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team torna in prima fila, risultato che gli mancava da ben 10 Gran Premi. Il “Bez” torna a sorridere sotto l'acqua, precedendo così il leader della classifica iridata Jorge Martín, 3° in condizioni da sempre sfavorevoli al pilota Prima Pramac Racing.

Ducati piazza le proprie otto moto nelle prime nove posizioni: l'unico in grado di inserirsi tra il dominio di Borgo Panigale è stato Brad Binder. Il sudafricano, 4° in griglia, ha ristabilito l'ordine interno KTM, riprendendosi di fatto il ruolo virtuale di capo-squadra. Quinta posizione per Fabio Di Giannantonio che, sotto il vigile sguardo di Valentino Rossi, presente in circuito per l'occasione, mette la seconda Ducati VR46 in top 5.

Francesco Bagnaia è 7°, disastro bagnato per Aprilia

A chiudere la seconda fila è Álex Márquez: il pilota Gresini Racing ha conquistato il 6° posto a tempo scaduto, scalzando così dalle prime due file dello schieramento Francesco Bagnaia. Il bi-campione del Mondo in carica chiude le qualifiche del Gran Premio di Spagna aprendo la terza fila e compromettendo così le due gare da affrontare, pagando oltre un secondo e mezzo nei confronti di Marc Márquez. Bagnaia è accompagnato in terza fila da una coppia tutta italiana: Franco Morbidelli, arrivato dal Q2, si piazza 8° e precede così Enea Bastianini.

Pedro Acosta chiude solo al 10° posto le qualifiche, ma con l'amaro in bocca. Una scivolata alla “Jorge Lorenzo”, la curva conclusiva del tracciato, ha compromesso gli ultimi 5' del pilota GASGAS. Al momento della caduta, Acosta si trovava con un grosso vantaggio nei confronti del precedente limite. A chiudere i 12 del Q2 ci sono le due Aprilia ufficiali di Maverick Viñales e Aleix Espargaró, i quali hanno sofferto molto le condizioni miste.

MotoGP | GP Spagna: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoTiming

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | GP Spagna: le novità portate dalle case a Jerez