WEC | Proton Competition e Porsche assenti dal Mondiale 2026

Termina con un messaggio sui canali ufficiali di Proton Competition ogni speranza di rivedere la squadra tedesca e quindi anche almeno una Porsche 963 nel FIA World Endurance Championship 2026.

Credits: DPPI/FIA WEC

Niente Proton Competiton, niente Porsche 963

Porsche ha deciso di salutare, come noto, il FIA WEC al termine del 2025 per dedicarsi sul esclusivamente sul programma ufficiale con Roger Penske nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship e parallelamente in Formula E.

La questione si è spostata su Proton Competition, cliente di Porsche che ha corso dal 2023 (6h Monza) alla 8h del Bahrain con una 963 nella classe regina del Mondiale.

Senza il programma ufficiale Porsche Penske Motorsport, Christian Ried ha provato in ogni modo a raddoppiare il proprio programma sportivo, ricordiamo infatti il requisito necessario di due unità per marchio nella classe Hypercar.

Porsche saluta lo schieramento

La squadra teutonica non è riuscita nell'esito sperato, una missione al quanto complicata da realizzare senza un supporto esterno. Roger Penske ha provato ad aiutare, ma sembra esser stato ‘bloccato’ dallo stesso costruttore.

Il ‘Capitano’, ancora senza affermazioni nella competizione automobilistica più famosa al mondo, non potrà sfruttare l'invito ottenuto grazie al titolo GTP 2025 nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Credits: DPPI/FIA WEC

Ricordiamo infatti che, per accedere alla classica francese senza un impegno a tempo pieno nel Mondiale, è necessario gareggiare tutte le prove del campionato. Nel 2025, Porsche Penske Motorsport ha portato una 963 dal North America oltre alle due titolari regolarmente iscritte nel FIA WEC.

Porsche, senza le Iron Dames in LMGT3, dovrebbe continuare il programma GT con Manthey. Proton Competition continuerà invece in LMGT3 con due Ford Mustang GT3 EVO come accaduto negli ultimi anni.

Una nota ufficiale postata sui profili di Proton Competition recita:

Nonostante settimane di discussioni e ogni sforzo da parte nostra, la nostra squadra Proton Competition non potrà mettere in campo una Porsche 963 nella FIA WEC 2026. Dopo l’uscita della Porsche Penske Motorsport, Christian e Michael Ried hanno esplorato tutte le opzioni possibili per tenere due Porsche 963 in griglia la prossima stagione. Purtroppo non si sono raggiunte le condizioni necessarie per un ingresso privato”.

Il messaggio continua dicendo:

A tutti i fan della Porsche: sappiamo che sarà deludente. Speravamo davvero di continuare a vedere la 963 gareggiare nel WEC e a Le Mans, e quella stessa passione ci ha motivati a continuare a spingere per una soluzione. Tuttavia, guardiamo indietro orgogliosi a ciò che è stato raggiunto. Questo aggiornamento riguarda solo il progetto 963. Tutti gli altri nostri programmi Porsche continuano ad essere valutati mentre plasmiamo la migliore formazione possibile per il futuro di Proton Competition. Non stiamo rallentando. Continuiamo a muoverci e, come sempre… grazie per aver partecipato a questo viaggio.

Luca Pellegrini