Moto2 e Moto3 | GP Barcellona: in pista per lo spettacolo (e Valencia)

Giunto ormai alle sue battute finali, il Motomondiale è pronto a scendere in pista per un ultimo - importante - atto, il GP Solidale di Barcellona, in scena al Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmelò, subentrato all'ultimo in sostituzione della tappa di Valencia, estremamente provata dalle alluvioni. In Moto2 e Moto3, dunque, si correrà per lo spettacolo e - soprattutto - per la solidarietà, ma sempre con un occhio alle posizioni d'onore in classifica, tutte ancora da definire.

Moto2 | Lotta spagnola per il podio iridato, ma attenzione agli outsider

Si parte sempre dalla Moto2, una categoria che ha regalato non poche sorprese nel corso dell'ultimo GP.

Partiamo proprio da uno dei “delusi” di Sepang, il neo-Campione del Mondo Ai Ogura, costretto al ritiro per problemi tecnici. Un peccato per il giapponese, che certamente farà di tutto per riscattarsi nell'ultimo GP stagionale, la sua Last Dance nella classe intermedia prima della promozione in MotoGP (con Trackhouse). Arriva all'ultimo GP con maggiore serenità anche Aron Canet, che - complici i passi falsi degli avversari in Malesia - si è assicurato la piazza d'onore della Moto2 e può così andare a caccia del suo quarto trionfo stagionale con un “peso” in meno.

Alle loro spalle, invece, sfida apertissima - e tutta spagnola - per la terza posizione generale: a giocarsela fino all'ultima staccata sarà il quartetto composto da Sergio Garcia, Fermin Aldeguer (rientrato dopo la frattura e l'operazione alla mano), Manuel Gonzalez e Alonso Lopez, tutti racchiusi in soli dieci punti. Una gara dal sapore di riscatto per Garcia, Gonzalez e Lopez, addirittura fuori dalla top 10 a Sepang; un GP importante anche per Aldeguer, al rientro dopo lo stop forzato, non tanto per la classifica, quanto per la possibilità di “testare” le sue condizioni in vista dei test MotoGP di martedì, che lo vedranno scendere in pista in sella alla Ducati del team Gresini.

Ed in chiusura, come d'abitudine, è il momento degli italiani. Che non può che iniziare in modo brillante grazie a Celestino Vietti, reduce da una straordinaria vittoria in terra malese dopo l'infortunio patito in Australia, dopo una gara condotta in testa dal primo all'ultimo giro. Il pilota originario di Cirié, pronto al passaggio in Fantic a partire dal 2025, è ora a quota tre vittorie: se, come si dice, il quattro vien da sé…

Notizie parzialmente positive anche per Tony Arbolino, quinto in Malesia, che si appresta a correre l'ultima gara di una stagione complicata con fiducia, seppur ancora non al top della forma dopo gli acciacchi patiti in Thailandia. Non sarà facile, ma l'obiettivo è chiudere al meglio quest'annata per concentrarsi al meglio sul 2025.

Moto3 | Alonso corre per Valencia, Holgado-Veijer per la piazza d'onore

Situazione simile, ma ancora più “delicata” in Moto3, con un Campione del Mondo a caccia dei suoi stessi record e una coppia di piloti pronti a giocarsi la piazza d'onore in un duello all'ultimo… punto.

Anche in questo caso doveroso, seppur a tratti quasi noioso, iniziare dal Campione del Mondo David Alonso, lider maximo della classe cadetta, nonché recordman assoluto. Il colombiano è infatti a quota tredici successi nel 2024, superando il suo stesso record (stabilito il weekend precedente in Thailandia): la sfida ormai è solo con sé stesso. Ma a rendere speciale questa gara non saranno i record: Alonso, infatti, correrà - come già fatto in Malesia - per Valencia e la sua comunità, fortemente colpita dalle alluvioni, a cui lui e tutto il team Aspar sono particolarmente legati. Un motivo in più per fare bene.

E attenzione anche alla lotta alle sue spalle, ancora apertissima: Daniel Holgado e Collin Veijer, infatti, si presentano all'ultimo appuntamento stagionale appaiati a quota 236 punti. Ad arrivare con maggiore slancio potrebbe essere l'olandese, capace di recuperare ben 11 punti al diretto rivale (caduto) nell'ultimo GP. Impossibile però fare strategie, conterà solo arrivare davanti all'avversario per assicurarsi il secondo posto - il primo tra gli “umani” alle spalle dell'alieno Alonso. Pressoché tagliato fuori - seppur ancora non matematicamente - Ivan Ortolà, quarto in classifica generale a 19 punti dalla coppia Holgado-Veijer, a cui servirebbe un miracolo per recuperare punti su entrambi.

E infine, anche in questo caso chiudiamo facendo il punto sulla situazione azzurri. Partendo dalle note positive, non si può non essere felici della tripletta tutta italiana in top10 composta da Stefano Nepa, Matteo Bertelle e Luca Lunetta, rispettivamente ottavo, nono e decimo al traguardo a Sepang. Da sottolineare anche il passo gara di Nepa e Bertelle, che avrebbero forse potuto lottare anche per la top5; segnali positivi anche da Lunetta, a cui manca forse un po' di costanza nei risultati per puntare in alto. Per tutti loro, la speranza è quella di chiudere la stagione positivamente prima di concentrarsi al 100% sulla prossima stagione, nella quale ci auguriamo di vederli proseguire nel loro percorso di crescita.

Giorgia Guarnieri

Leggi anche: MotoGP | GP Barcellona: Martín vs Bagnaia, info e orari dell'ultima battaglia