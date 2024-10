WEC | Hypercar omologate fino al 2029, 38 auto in Bahrain

Il FIA World Motor Sport Council ha confermato alcune normative in vista della prossima stagione agonistica del FIA World Endurance Championship. Nel frattempo si avvicina l'epilogo della stagione 2024 con 38 auto presenti per la 8h Bahrain che si svolgerà sabato 2 novembre.

Hypercar omologate fino al 2029, due auto a punti per il Mondiale costruttori

Le attuali Hypercar saranno omologate almeno fino alla conclusione del Mondiale 2029. FIA ha anche confermato che l'attuale regolamento LMP2 varrà fino alla fine del 2027, i prototipi resteranno in azione come accade ora nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, nell'European Le Mans Series e nell'Asian Le Mans Series. Ovviamente niente FIA WEC ad eccezione della 24h Le Mans.

Nel Mondiale 2025, invece, due auto verranno abilitate per raccogliere punti al fine della graduatoria costruttori (attualmente è solo una anche perché molti costruttori non hanno due unità in pista).

Qualsiasi pilota che abbia guidato meno di 45 minuti in totale durante una gara non otterrà punti per il campionato FIA WEC. Il limite scende da 15 minuti rispetto al 2024, attualmente sono infatti 60 i minuti.

Interessante, invece, il cambio adottato per quando riguarda i pannelli luminosi posti a fianco delle vetture. Ogni prototipo del FIA WEC avrà infatti dei LED che indicheranno la posizione in pista al posto delle ‘lucine’ che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni.

38 auto in Bahrain

38 vetture parteciperanno alla 8h del Bahrain valida come atto conclusivo del FIA World Endurance Championship 2025. Cambiano due equipaggi nella classe regina e due unità in LMGT3, in totale vi saranno sempre 38 auto come accaduto per la Lone Star Le Mans e la 6h Fuji.

Sébastien Bourdais, fresco vincitore della Motul Petit Le Mans, correrà come accaduto nella 1812km del Qatar a bordo della Cadillac #2 insieme ai titolari Alex Lynn ed Earl Bamber. Jules Gounon, invece, riprende posto sull'Alpine #35 in sostituzione a Nico Lapierre che dopo il round in Giappone del Mondiale ha appeso il casco al chiodo per un impegno dirigenziale con il brand francese.

In LMGT3 torna Giorgio Roda con la Ford Mustang #88 Proton Competition. L'italiano ha saltato gli ultimi tre appuntamenti cedendo il volante a Ben Keating oppure al proprietario del team Christian Ried.

Menzione speciale, invece, per Matto Cairoli che si impegnerà per la prima volta in carriera in LMGT3 con la Lamborghini #60 Iron Lynx al posto del francese Franck Perera. Il comasco ritrova Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni, il tridente ha gareggiato insieme in LMGTE con una Porsche nell'ELMS 2023.

Rookie test Bahrain 2024: i primi nomi svelati

Si avvicinano i rookie test del FIA WEC che come sempre si terranno il giorno seguente alla 8h del Bahrain. Compaiono finalmente i primi nomi dopo l'annuncio di Henrion Gillian e Reshad De Gerus, entrambi presenti quest'anno nell'European Le Mans Series tra LMP3 e LMP2. Il primo è atteso con l'auto che vincerà il Mondiale 2024 in Hypercar, mentre il secondo è atteso con la Porsche #92 Pure Rxcing.

Altri nomi comparsi ufficialmente sono Victor Martins (Alpine) e l'ex campione di FIA F2 Theo Pourchaire con la Peugeot 9X8. In azione avremo anche Clément Novalak, francese che quest'anno ha gareggiato in ELMS con Inter Europol Competition.

