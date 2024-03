F1 | GP Bahrain, qualifiche: Verstappen firma la prima pole dell'anno, Leclerc 2°

Alla fine il pronostico della vigilia è stato rispettato, ma le qualifiche del GP Bahrain hanno regalato una sfida equilibrata e che lascia presagire una gara tutta da seguire. Sarà Max Verstappen a scattare davanti a tutti nella prima gara dell'anno, grazie al crono di 1:29.179 che gli ha consentito di precedere per soli 228 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc. Proprio il monegasco è riuscito ad ottenere la migliore prestazione assoluta della sessione nel Q2, non riuscendo però a ripetersi nel tentativo finale. Sorride la Mercedes con Russell 3°, mentre l'altra Ferrari di Carlos Sainz completa la seconda fila.

Verstappen vola in Bahrain, ma la Ferrari c'è

I primi verdetti dell'anno sono arrivati, con il re ancora ben saldamente sul proprio trono. Almeno per ora: Max Verstappen è infatti riuscito a conquistare in Bahrain la pole numero 33 della carriera, ma gli avversari si sono confermati agguerriti e complessivamente più vicini alle prestazione dell'olandese rispetto al 2023. Una riprova definitiva di questa sensazione la si potrà avere soltanto domani in gara, ma per il momento la Ferrari sembra pronta a giocarsi le proprie carte nella lotta per il successo, viste le prestazioni ottenute anche oggi. Leclerc si è dovuto accontentare della seconda piazza a poco più di due decimi dal leader, pur avendo fatto segnare nel Q2 un 1:29.165 che rimane il miglior crono del weekend. Il campione del mondo è stato abile a sfruttare nel tentativo finale la scia della McLaren di Piastri sul rettifilo box, guadagnando un margine sufficiente per respingere al mittente gli attacchi di una Rossa apparsa comunque equilibrata e competitiva.

Mercedes a due volti: brilla Russell, male Hamilton

A confermarlo anche il quarto tempo ottenuto da Carlos Sainz, al top nel Q1 ma non perfetto nel tentativo finale che lo ha visto concludere per soli 22 millesimi alle spalle di George Russell. Quella in casa Mercedes è stata una sessione a due volti, con l'exploit del giovane britannico a cui invece ha fatto da contraltare l'opaca prestazione di Lewis Hamilton, soltanto nono seppur a soli cinque decimi dalla vetta. Ha cercato di difendersi Sergio Perez, rimediando al termine delle qualifiche una discreta quinta piazza con la quale si è messo alle spalle l'Aston Martin di Fernando Alonso, autore di un unico tentativo nel Q3. Non ha invece brillato la McLaren che ha monopolizzato la quarta fila con Norris e Piastri, mentre a sorprendere positivamente è stato Nico Hulkenberg, capace di portare la Haas in top ten.

Disastro Alpine in ultima fila

Un pizzico di delusione per la Racing Bulls, fuori per un soffio dal Q3 con Yuki Tsunoda, capace comunque di precedere Stroll, Albon ed il compagno Ricciardo. Magnussen con la seconda Haas ha evitato il taglio del Q1, che ha invece penalizzato le due Kick Sauber di Bottas e Zhou, oltre alla Williams di Sargeant. Giornata da dimenticare, infine, per l'Alpine: il team transalpino ha confermato le proprie grosse difficoltà, chiudendo mestamente in ultima fila con Ocon e Gasly.

Il GP Bahrain scatterà alle ore 16 italiane, con una sfida al vertice che promette di essere avvincente e tanti altri temi tutti da scoprire per cercare di intuire i reali valori in campo di questa prima parte di campionato.

Marco Privitera