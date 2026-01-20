WRC | Il 2026 scatta a Montecarlo. Riparte l’inseguimento ad Ogier
Evans e Neuville provano ad inseguire Ogier, Hyundai torna all'attacco di Toyota
Una nuova avvincente stagione del FIA World Rally Championship è alle porte con il tradizionale Rally Montecarlo. I protagonisti, dopo una brevissima pausa invernale, tornano in azione, Sébastien Ogier è l’uomo da battere dopo l’impresa compiuta lo scorso anno.
Chi sarà il rivale di Ogier?
Il francese tornerà ai nastri di partenza con una delle Toyota GR Yaris Rally1. Il nativo di Gap correrà parzialmente nella serie perfettamente come accaduto nel 2025, anno che ha segnato la conquista del francese del nono titolo Mondiale.
Dopo aver scavalcato Sébastien Loeb a Montecarlo, il #1 proverà a superare l’alsaziano anche nella speciale classifica riservata ai campioni del mondo. L’obiettivo non è impossibile, soprattutto dopo quanto visto durante l’intero 2025.
Ogier guida l’armata di Toyota insieme a Elfyn Evans che nuovamente resta uno dei favoriti per il Mondiale. Il gallese ci riprova dopo aver rimediato in Arabia Saudita lo scorso novembre l’ennesimo secondo posto.
Takamoto Katsuta, Sami Pajari ed Oliver Solberg sono gli altri alfieri di Toyota GR che ha perso nel corso dell’inverno Kalle Rovanperä. Il finnico gareggerà in Superformula Giapponese nel 2026, pronto per una nuova sfida con le monoposto dopo una parentesi con le ruote coperte.
Hyundai e Ford reggeranno il passo di Toyota?
Hyundai farà affidamento invece a tempo pieno su Thierry Neuville ed Adrien Forumaux. Assente Ott Tanak, estone che ha deciso di fermarsi almeno per il 2026 al fine di restare più tempo con la propria famiglia.
I coreani, impegnati nel FIA WRC nonostante l’imminente debutto nel FIA World Endurance Championship con Genesis, accolgono a Montecarlo il neozelandese Hayden Paddon, al ritorno nella classe regina del Mondiale dopo una breve assenza.
Durante l’anno con le I20 Rally1 rivedremo anche l’esperto Dani Sordo oltre a Esapekka Lappi. Lo spagnolo ed il finlandese come il ‘kiwi’ si alterneranno durante l’anno con la terza Hyundai ufficiale.
Line-up tutta irlandese invece per M-Sport Ford con Josh McErlean e Jon Armstrong. Il binomio si impegnerà a tempo pieno con le Puma Rally1, purtroppo non vedremo quindi in tutte le prove la presenza del promettente lettone Martin Sesks.
Lancia torna in Rally2
A Montecarlo tornerà nel FIA World Rally Championship il marchio Lancia. Il costruttore italiano sarà protagonista in Rally2 con la propria Ypsilon HF Integrale, le nuovissime unità veranno schierate dal team PH Sport che negli anni ha lavorato con Citroen.
I piloti scelti sono il francese Yohan Rossel ed il russo Nikolay Gryazin, iscritto con licenza bulgara. Il marchio legato a Stellantis debutterà a Montecarlo, pronto per lottare ad armi pari contro Toyota, Skoda, Ford e Hyundai.
Torna la Croazia, Sardegna decisiva?
Il FIA World Rally Championship, in attesa dei nuovi regolamenti che verranno introdotti nel 2027, avrà in totale 14 prove da gennaio a novembre. Il Rally Croazia torna protagonista in sostituzione del Rally Centro Europa, protagonista negli ultimi anni.
Il Rally Giappone si sposta invece da fine anno ad inizio giugno prendendo di fatto il posto del Rally Italia che l’anno prossimo si terrà a Roma. Nel 2026 la terra della Sardegna sarà però ancora protagonista, l’evento di Olbia potrebbe diventare determinante nell’economia del Mondiale prima dell’epilogo in Arabia Saudita.
La Svezia resta l’unico round del campionato sulla neve. Su asfalto, oltre a Montecarlo, segnaliamo gli appuntamenti di Giappone, Croazia e Isole Canarie. Di fatto da giugno a novembre commenteremo esclusivamente corse su sterrato o comunque ghiaia.
Luca Pellegrini