F1 | Senna, rilasciato il primo trailer della docuserie Netflix

In occasione del 30° anniversario della morte di Ayrton Senna, Netflix ha rilasciato online il primo trailer della nuova serie drama riguardante la vita e le gesta del leggendario pilota brasiliano di Formula 1. Il prodotto, annunciato dal colosso americano dello streaming nel 2020 è composto da 6 episodi, sarà distribuita sulla sua piattaforma entro la fine di quest’anno, con una data ancora non specificata.

Alla scoperta di Ayrton dentro e fuori dalle piste

La miniserie, diretta da Vicente Amorim, è stata prodotta da Gullane con la collaborazione di Senna Brands e della famiglia del pilota. Il coinvolgimento di quest’ultima permetterà ai spettatori di rivivere la carriera e la vita sentimentale di Ayrton, dal suo trasferimento da San Paolo in Inghilterra e il suo debutto nella Formula Ford passando per i primi anni e i successi in Formula 1 con Toleman, Lotus e McLaren, fino al tragico weekend di Imola nel GP San Marino 1994.

Un'immagine dalla serie ritraente Ayrton Senna in pista al GP Brasile 1991.

Credits: NetflixBrasil / Twitter X

Le riprese sono state girate nell’autunno 2023 a San Paolo e ad Angra dos Reis, nello stato di Rio de Janeiro. Tale prodotto si unirà alla vasta offerta di Netflix che comprende anche le 6 stagioni prodotte finora della serie “Formula 1 – Drive to Survive”, al docufilm su Michael Schumacher e al primo documentario su Ayrton Senna, distribuito nel 2010 dalla Universal e presente da qualche anno nel catalogo della piattaforma.

Il cast della miniserie

Ayrton Senna verrà interpretato da Gabriel Leone, attore brasiliano di Rio che salì alla ribalta nazionale per aver interpretato Alfonso de Portago nel film Ferrari (qui la nostra recensione). Presenti nel cast anche Alice Wegmann (Lilian, la prima moglie di Ayrton), Camila Mardila (la sorella Viviane), Marco Ricca e Susana Ribeiro (Maurao e Zaza, i genitori) tra i familiari e gli amici di Ayrton.

Non poteva non mancare l'acerrima rivalità tra Ayrton Senna (a destra, interpretato da Gabriel Leone) ed Alain Prost (sinistra, Matt Mella).

Credits: NetflixBrasil / Twitter X

Ovviamente non mancherà la celeberrima rivalità in pista con Alain Prost, interpretato in questa serie da Matt Mella. Insieme a lui troveremo in questa serie anche i personaggi di Jean-Marie Balastre (il presidente FIA, interpretato da Arnaud Viard), Ron Dennis (Patrick Kennedy), Niki Lauda (Johannes Henrich), James Hunt (Leon Ockenden) e Sir Frank Williams (Steven Mackintosh).

TEASER TRAILER CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO

Andrea Mattavelli