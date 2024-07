WorldSBK | Most: Razgatlıoğlu può già ammazzare il campionato

Questa volta non ci saranno pause infinite: il WorldSBK torna subito in azione. Dopo Donington Park, il paddock delle derivate di serie si sposta in Repubblica Ceca per il giro di boa della stagione. Chi fermerà Toprak Razgatlıoğlu?

Due round a senso unico

Prima del passaggio in BMW Toprak Razgatlıoğlu non aveva mai vinto più di tre manche consecutive nel WorldSBK. Ora, il turco si presenta a Most forte delle due triplette a Misano e Donington Park e, con la vittoria in Gara 2 ad Assen, si trova a ben sette successi consecutivi. Se fino al round olandese i valori in campo potevano sembrare equilibrati, tra la calda Emilia-Romagna ed il nuvoloso Regno Unito la M1000RR nelle mani del turco ha annichilito la concorrenza, tanto da costringere Ducati a chiedere delucidazioni sulla sella del #54.

Il campionato parla chiaro: 241 contro 200, sono ben 41 le lunghezze di vantaggio che Razgatlıoğlu porta in Repubblica Ceca nei confronti di Nicolò Bulega. Il rookie d'eccezione si conferma come primo inseguitore del turco, oltre che pilota Ducati più costante nel rendimento. Eccezion fatta per il calo della gomma in Gara 1, Bulega è giunto 2° in entrambe le manche della Domenica. Chi soffre, invece, è Álvaro Bautista: lo spagnolo ha chiuso senza podi Domenica, visto il 6° posto della Superpole Race ed il 5° di Gara 2. L'ipotesi del ritiro sta diventando sempre più ingombrante con il passare delle settimane: a Most potremo avere già ulteriori indicazioni riguardo ciò.

Ricordi dolci per Jonathan Rea a Most

Nella Superpole Race di qualche giorno fa Jonathan Rea si è finalmente sbloccato: il 3° posto è il primo podio con Yamaha, anche il primo della stagione. In generale, nel round di casa, il nordirlandese è parso decisamente più competitivo e vicino alle performance di Andrea Locatelli. Proprio in Repubblica Ceca, nella bagnata Gara 1 del 2023, Rea ha festeggiato la 119ª ed ultima vittoria nel WorldSBK, perlomeno ad oggi. Anche tra le mani di Locatelli, la R1 è parsa piuttosto in difficoltà tra le curve delle East Midlands, rispetto ad una Kawasaki apparentemente in crescita. Alex Lowes ha chiuso sul podio in entrambe le manche lunghe, staccando il bergamasco in classifica di 49 lunghezze ed avvicinandosi a Bautista (solo -21, ndr).

Atteso al varco dopo i due podi della scorsa stagione è Danilo Petrucci. Nonostante la forma fisica non sia ancora ideale, il pilota Barni Spark Racing Team ha chiuso un buon weekend andando a punti in ogni manche. Incognita, invece, per Andrea Iannone: nel weekend più difficile dell'anno, il pilota Go Eleven si è ritirato da Gara 2 per un evidente problema all'avanbraccio destro. Passando alle gomme, Pirelli si presenta in Repubblica Ceca con delle soluzioni più dure: SC1 e SC2 all'anteriore, mentre per il posteriore due SC1: quella di gamma e la nuova specifica di sviluppo D0286. Vista l'abrasività del circuito, la solita SCQ posteriore per Superpole e Superpole Race verrà sostituita da una SC0 di gamma.

WorldSSP | Piccoli Toprak crescono: Huertas in cerca della conferma

Se Toprak Razgatlıoğlu conta sette successi consecutivi, nel WorldSSP Adrián Huertas è a quattro. Tra Misano e Donington Park lo spagnolo di Aruba.it Racing - Ducati ha fatto bottino pieno, staccandosi così anche in classifica. Gara 2 inglese, però, non è stata vinta in pista dal #99, bensì da Yari Montella. Solo un dubbio track limits all'ultimo giro ha tolto la gioia al pilota campano, unico in grado di fronteggiare Huertas. I due hanno dimostrato la superiorità della Panigale V2, mentre dietro Stefano Manzi fatica eccome. Il podio di Gara 1 non è stato confermato nella seconda manche, quando Jorge Navarro (anche lui su Ducati, ndr) ha finalmente festeggiato il primo podio dell'anno e si candida per molti altri nella seconda parte di stagione. Ancora una volta Marcel Schroetter è parso il lontano parente da quello visto nel 2023 e nei primi quattro round del 2024. Il tedesco di MV Agusta ha subito un'altra importante battuta di arresto per quanto riguarda la sua classifica.

WorldSBK | Most: gli orari del weekend

Tutte le sessioni del weekend, ad eccezione delle FP WorldSSP300 e WorldSSP, oltre alle FP3 WorldSBK e tutti i Warm-Up, saranno trasmessi da Sky Sport MotoGP (ch. 208). Gara 1 e Gara 2 verranno trasmesse in diretta anche su TV8 (ch. 8 DT), mentre la Superpole Race domenicale sarà in differita alle ore 13:00.

Venerdì 19 Luglio

09:40 | WorldSSP300 - FP

10:20 | WorldSBK - FP1

11:20 | WorldSSP - FP

14:10 | WorldSSP300 - Superpole

15:00 | WorldSBK - FP2

16:00 | WorldSSP - Superpole

Sabato 20 Luglio

09:00 | WorldSBK - FP3

09:30 | WorldSSP300 - WUP 1

09:50 | WorldSSP - WUP 1

11:00 | WorldSBK - Superpole

12:45 | WorldSSP300 - Gara 1

14:00 | WorldSBK - Gara 1

15:15 | WorldSSP - Gara 1

Domenica 21 Luglio

09:00 | WorldSBK - WUP

09:20 | WorldSSP300 - WUP 2

09:40 | WorldSSP - WUP 2

11:00 | WorldSBK - Superpole Race (differita TV8 ore 13:00)

12:45 | WorldSSP300 - Gara 2

14:00 | WorldSBK - Gara 2

15:15 | WorldSSP - Gara 2

Valentino Aggio

