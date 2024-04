Il turno di qualifiche della Moto3 sul circuito di Austin si è concluso con la conferma dello stato di forma di David Alonso, primo in tutte le sessioni di prove libere ed ora poleman in vista della Gara. José Antonio Rueda (KTM Ajo) e Daniel Holgado (GasGas Tech3) seguono nell'ordine, mentre dobbiamo scendere al 7mo posto per trovare il primo italiano, Matteo Bertelle.

Inizio di weekend impeccabile per David Alonso

Dopo un inizio di stagione caratterizzato dalla vittoria in Qatar e da un weekend positivo in Portogallo, David Alonso arriva come favorito al Circuit Of The Americas. Il 17enne ha letteralmente dominato le libere, una preparazione perfetta in vista delle qualifiche.

Il #80 dello schieramento ha fermato il cronometro in 2:14.292, il centauro del team CFMOTO si è imposto per la prima volta in carriera in Q2, primo colombiano a riuscirci.

KTM blinda le prime due file dello schieramento della gara, con David Alonso in pole, José Antonio Rueda secondo (02:14.309), Daniel Holgado terzo (02:14.487) e Collin Veijer quarto a +0.208 dalla pole. Seguono Joel Kelso ed il rookie Jacob Roulstone, presenti nell'ordine nella graduatoria della Q2.

Al termine del turno di qualifica è KTM in quanto costruttore a prendersi il dominio sul circuito Texano, piazzando 8 moto nelle prime 10 posizione. Unica eccezione Matteo Bertelle (Honda Rivacord Snipers Team) e Taiyo Furusato (Team Asia), rispettivamente in 7ma e 10ma piazza.

Inizio di weekend difficile invece per David Almansa, dichiarato unfit per correre a seguito di una caduta durante il Q1. Out per l'appuntamento del COTA anche Tatchakorn Buasri, costretto a ritirarsi dal gran premio a seguito di alcuni problemi di salute.

Moto3 | GP Americhe, qualifiche: i risultati

Valentina Bossi