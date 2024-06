ACI GT Endurance | Vallelunga: la Ferrari #27 domina con Fisichella-Leclerc-Mosca

Pronostico rispettato nel primo round stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2024: a Vallelunga vince la Ferrari #27 della Scuderia Baldini con Fisichella/Leclerc/Mosca padroni del circuito romano sulla loro nuova 296 GT3 della casa di Maranello. Una gara dominata dall’inizio alla fine per l’equipaggio campione in carica della serie che comincia la difesa del suo titolo come meglio non poteva.

GT3

Inizio spumeggiante in particolare per Giancarlo Fisichella, che si conferma determinante nel successo della squadra sia nello stint iniziale che in quello finale, in cui il pilota romano ha allungato dopo l’azzeramento dei distacchi per la Safety Car lasciando ai rivali solo la lotta per il secondo e terzo posto. Tra di essi ha avuto la meglio la Tresord Audi Sport Italia con la R8 #12 di Aka/Delli Guanti/Mazzola che, nonostante la penalità di 5 secondi (infrazione durante una ripartenza), ha chiuso seconda davanti alla BMW M4 #7 di Ceccato Racing, terza con Comandini/Guerra/Denes.

Più indietro invece la Audi #99 di Moncini/Cola/Van Berlo che ha avuto la meglio sulla Lamborghini #19 del VSR (con Cazzaniga, Di Folco e Liberati) nella lotta per il quarto posto, con la Porsche EF Racing #17 ha sofferto nel finale finendo settima, dietro anche alla Mercedes AKM Motorsport #16 vincitrice nella categoria GT3 PRO-AM con Sandrucci/Ferrari/Bencivenni, nonostante 5 secondi di penalità per sorpasso sotto SC. Ottava posizione overall e seconda PRO-AM per la Lamborghini VSR #66, quindi nona piazza assoluta e terzo posto di categoria per la Ferrari #51 di AF Corse con Bracalente e Donno, mentre a chiudere la top 10 troviamo un’altra Huracan del team VSR con la #63 di Moulin, Tribaudini e Guidetti.

Delude invece l’equipaggio della Aston Martin #5 L&A Infinity con Jorge Lorenzo, Mahaveer Raghunathan e William Alatalo che chiudono una gara anonima al 14° posto, ottavi tra le PRO-AM e doppiati dalla Ferrari della Scuderia Baldini. Nella categoria GT3 AM la vittoria è andata alla Ferrari 488 #75 Double TT Racing con Colavita/Riccitelli/Ulrich, seguita dalla Mercedes #28 e dalla Honda #77 di Nova Race. Sfortunata invece la gara della BMW M4 #8 di Ceccato Racing per la categoria PRO-AM che non viene classificata dopo essere rimasta ferma ai box per problemi meccanici.

GT Cup

Per la GT Cup si registra il successo della Lamborghini Huracan ST Evo #172 della DL Racing con Segù/Caiola davanti alla Porsche 911 Cup #127 della Racevent. Al terzo posto del ranking per le vetture di questa classe abbiamo la Lamborghini #272 DL Racing vincitrice nella categoria AM, precedendo le Porsche #217 EF Racing e #219 Centri Porsche Ticino.

Fuori dalla top 5 la prima delle Ferrari 488 Challenge con la vettura #111 di Best Lap in sesta posizione, seguita dalla 488 #151 di SR&R in settima. Ottavo posto per Centri Porsche Ticino #292, nono per la Ferrari #103 Easy Race, mentre in decima posizione è giunta la Porsche #122 Ebimotors.

Il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2024, dopo l'apertura stagionale caratterizzata dal consueto bagno di folla a Vallelunga, si sposterà sulle colline toscane per la seconda tappa, in programma al Mugello nel weekend dal 12 al 14 luglio.

Andrea Mattavelli