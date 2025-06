FIA F3 | Austria, Feature Race: Tsolov vince e riapre la lotta al titolo

La FIA F3 ha regalato, ancora una volta, uno spettacolo che ha lasciato gli spettatori senza respiro al Red Bull Ring (Austria), in una Feature Race che si è trasformata in un punto di svolta nella corsa al titolo. Il grande protagonista è stato Nikola Tsolov, autore di un weekend magistrale: pole position, podio nella Sprint e infine una vittoria autoritaria nella gara principale, che lo ha portato a un solo punto dalla vetta della classifica occupata da Rafael Camara. Sul podio anche Martinius Stenshorne e Tim Tramnitz.

Tsolov imprendibile, Camara in rimonta (e poi in crisi)

Tutto è iniziato con una partenza impeccabile: Tsolov ha mantenuto la testa alla curva 1 e da lì ha cominciato a costruire il capolavoro. Mentre alle sue spalle il caos prendeva forma con una serie di sorpassi e contatti, il pilota ART Grand Prix prendeva il largo, beneficiando della lotta tra i suoi inseguitori.

Camara, partito settimo dopo un venerdì complicato, è stato protagonista di una rimonta iniziale da manuale: già al quarto giro si era issato in quarta posizione, sfruttando la confusione innescata dalle pessime partenze di Del Pino e Inthraphuvasak. L’incidente iniziale con Ugochukwu, che ha privato il pilota PREMA della parte sinistra dell’ala anteriore, non ha frenato la sua progressione: con manovre decise e un ottimo uso del DRS, Camara è salito fino alla P2 con un sorpasso di classe su Ugochukwu alla curva 4 nel corso del settimo giro.

Sembrava l'inizio di una caccia alla prima posizione, ma col passare dei giri il passo di Tsolov è rimasto inavvicinabile, mentre Camara ha cominciato a perdere terreno. Prima ha dovuto cedere il secondo posto a uno scatenato Martinius Stenshorne, poi ha subito gli attacchi di Tim Tramnitz, Mari Boya e nuovamente Ugochukwu, chiudendo la corsa in sesta posizione dopo aver lottato fino all'ultimo per rimanere nella top five.

Rimonta show: Stenshorne, Tramnitz e Boya tra i giganti

Se Tsolov ha impressionato per controllo e ritmo, Stenshorne, Tramnitz e Boya hanno entusiasmato per aggressività e intelligenza tattica. Il norvegese della Hitech ha risalito la classifica con sorpassi precisi, centrando il secondo posto dopo un capolavoro in curva 3 su Camara. Alle sue spalle, Tramnitz ha completato una rimonta spettacolare dalla 17ª posizione in griglia fino al terzo gradino del podio, resistendo nel finale alla pressione di Boya, anche lui autore di un recupero travolgente dalla P14 alla P4.

Ugochukwu, seppur meno incisivo nella seconda metà di gara, ha chiuso quinto, regalando a PREMA punti preziosi. Dietro Camara, hanno completato la zona punti Wurz, Stromsted, van Hoepen e Voisin, in una gara che ha visto tanti protagonisti alternarsi nella lotta per la top ten.

Tutto riaperto

Con questa vittoria, Tsolov si porta a soli 1 punto da Camara nella classifica generale, rilanciando con forza la sua candidatura al titolo. Mentre Tramnitz e Boya si confermano outsider di lusso, il Round 7 a Silverstone promette un nuovo capitolo mozzafiato in questa stagione incandescente.

Ordine arrivo

Ecco l'ordine d'arrivo della Feature Race di F3 in Austria:

Crediti immagine: livetiming f3

La Feature Race in Austria ha riscritto gli equilibri del campionato, con la nuova generazione di talenti continua a infiammare la F3.

Prossimo appuntamento: Silverstone, dal 4 al 6 luglio. Il duello per il titolo è più aperto che mai.

Anna Botton