FIA F3 | Spielberg, qualifiche: Tsolov di forza per la pole, solo 7° Camara

Nikola Tsolov è il mattatore del venerdì della FIA Formula 3 a Spielberg: il pilota di Campos Racing ha conquistato al Red Bull Ring la sua seconda pole position stagionale, beffando di velocità e di strategia un Rafael Camara che invece sarà costretto con la Trident ad inseguire o quantomeno a limitare i danni sul suo diretto rivale in classifica dopo una qualifica non eccelsa.

Tsolov inarrivabile, sorpresa Benavides

Dopo aver condotto le prove libere, Nikola Tsolov ha mantenuto la sua andatura per tutta la qualifica, cominciando dal primo stint dove si è portato davanti a tutti con un 1:21.282. Non altrettanto efficace il suo rivale Rafael Camara che, dopo non essere andato oltre il quarto tempo, decide di giocare aggressivo negli ultimi minuti anticipando il suo time attack. Ciò non gli è comunque bastato per battere il bulgaro di Campos Racing che, poco dietro a lui, ha continuato a migliorarsi fino ad abbattere il muro dell’1:21, firmando un tempo mostruoso in 1:20.743.

Per il brasiliano della Trident non c’è neanche la soddisfazione della prima fila, con il leader di classifica che non è riuscito a sfruttare l’ultimo giro a sua disposizione, finendo così per scivolare giù fino alla settima posizione. Davanti a lui troviamo anche un sorprendente Brad Benavides (AIX Racing) in prima fila, poi Noah Stromsted (Trident) e Bruno Del Pino (MP Motorsport) in seconda fila e Tasanapol Inthraphuvasak (Campos Racing) e Callum Voisin (Rodin Motorsport) in terza.

Rimpianto Ugochukwu, bene Badoer

Dietro a Camara troviamo le due Prema di Ugo Ugochukwu e di Brando Badoer: se da una parte c’è grande rammarico per il pilota americano dopo un testacoda in uscita dall’ultima curva che gli ha pregiudicato la possibilità di lottare per le prime file, dall’altra si segnala la miglior prestazione stagionale in qualifica per il giovane italiano che ha piazzato la sua vettura in nona posizione e già da domani potrà lottare per portarsi a casa i suoi primi agognati punti dell’anno.

A chiudere la quinta fila troviamo Charlie Wurz (Trident), mentre in sesta fila troviamo Alessandro Giusti (MP Motosport) e il debuttante James Wharton (ART Grand Prix) che si prende la Reverse Pole per la Sprint Race del sabato mattina. Grande smacco per Noah Leon (Prema), Mari Boya (Campos Racing) e Martinius Stenhorne (Hitech TGR), che partiranno dalla P13 alla P15 dopo essere stati frenati dalle bandiere gialle nei loro ultimi giri veloci.

Continua a faticare Nicola Marinangeli, che con la monoposto di AIX Racing non va oltre il 28° posto in griglia. Assente invece Nicola Lacorte, con il pilota di Pisa appartenente all'Alpine Academy che è stato squalificato per il round austriaco dopo aver superato i 12 punti di penalità sulla licenza. Al suo posto il team DAMS Lucas Oil ha chiamato l’americano Nikita Johnson, che chiuderà lo schieramento per le due gare del weekend.

Credits: fiaformula3.com

Appuntamento dunque a domani dove alle ore 10:05 prenderà il via la Sprint Race di Spielberg. La Feature Race verrà disputata invece domenica alle 08:30.

Andrea Mattavelli