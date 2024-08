F1 | GP Olanda: Ferrari guarda da lontano i rivali dopo i primi giri a Zandvoort

Prima giornata in pista a Zandvoort non felice per la Ferrari, incostante dopo due delle tre prove libere in programma. Senza aggiornamenti, attesi forse a Monza, appare tanto il lavoro da fare per gli uomini di Maranello nel GP Olanda, una situazione non felice dopo la lunga pausa estiva.

Il quarto posto della mattina non trova riscontri al pomeriggio

Le FP1 fanno poco testo alle prime valutazioni: le condizioni mutevoli della prima sessione ha condizionato il lavoro degli ingegneri e dei piloti del Cavallino, con Carlos Sainz quarto e Charles Leclerc tredicesimo dopo aver segnato i loro rispettivi giri veloci con le gomme slick medie negli ultimi minuti delle prove.

Per entrambi 15 giri ciascuno e un focus che si è spostato tutto nelle FP2 anche in vista della probabile pioggia che dovrebbe condizionare tutta la giornata di sabato, incluse le qualifiche.

Credits: Scuderia Ferrari HP / X.com

Sainz fermo dal cambio, Leclerc non brilla

Ma dopo la seconda ora di prove, la sessione pomeridiana restituisce ancora più incognite sulle aspettative della Ferrari per il weekend di Zandvoort. La FP2 di Carlos Sainz dura praticamente una decina o poco più di minuti per via di un problema d’affidabilità serio al cambio che costringerà lo spagnolo a rimanere ai box dopo sole 7 tornate compiute, mentre Charles Leclerc non va oltre il nono tempo con un 1:11.443, un crono 741 millesimi più lento rispetto a quello di George Russell, primo con la Mercedes.

Tale rendimento viene confermato purtroppo anche nelle simulazioni passo gara dove il monegasco (31 giri) con le medie ha girato spesso sopra l’1:16 mostrando un ritardo di circa mezzo secondo dai rivali ed i consueti problemi con l'usura delle gomme. Quanto visto a Zandvoort non si discosta molto da quanto commentato a Budapest ad inizio mese, una situazione non perfetta in vista di due lunghe giornate in pista.

Le parole in casa Ferrari

Charles Leclerc ha riportato ai microfoni dei giornalisti presenti in quel di Zandvoort al termine dell'attività in pista:

È stata una giornata difficile come ci poteva aspettare. C’è poco da fare, non abbiamo lo stesso passo di chi è davanti. Ritengo che sia un po’ meglio di quanto abbiamo mostrato quest’oggi, però non siamo in lotta per la vittoria. C’è tanto lavoro da fare. Domani farò di tutto per ottenere il massimo in qualifica, ma i distacchi che ci sono attualmente sono abbastanza elevati da colmare.

Poche parole, invece, per Sainz, soprattutto dopo le problematiche alla trasmissione. L'iberico ha dichiarato a Sky Sport.

In pratica non ho girato oggi. Ho fatto appena tre giri nella prima sessione a causa del meteo al mattino, ho avuto un problema al cambio nella seconda che mi ha impedito di girare. Sarà una sessione sprint, dovrò essere subito forte nelle FP3 per recupere il terreno e trovare il passo

Andrea Mattavelli