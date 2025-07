Formula E | EPrix 2 Berlino, qualifiche: Wehrlein conquista la pole, è show Porsche

Le qualifiche dell'EPrix 2 di Berlino hanno regalato colpi di scena, duelli sul filo dei millesimi e un protagonista assoluto: Pascal Wehrlein. Il pilota della Porsche ha conquistato la pole position davanti al pubblico di casa, rilanciando le sue ambizioni iridate e accorciando ulteriormente il distacco da Oliver Rowland, ancora leader del Mondiale ma battuto in semifinale da un ottimo Dan Ticktum, che partirà secondo.

Qualifiche EPrix 2 Berlino

Le qualifiche per gara 2 dell'E-Prix di Berlino si sono svolte in condizioni miste e tutt’altro che semplici. Lo scenario perfetto per assistere a colpi di scena e ribaltoni.

Fase a Gruppi

Gruppo A:

Subito fuori Lucas di Grassi, costretto al forfait dopo aver danneggiato la monoscocca della sua Lola-Yamaha nelle FP3. La sessione è segnata da condizioni scivolose e continui cambi di classifica, con i piloti Stellantis Maserati che sembrano i più efficaci nella gestione dell’aderenza. Vandoorne, Guenther, Hughes e Vergne si alternano al vertice, ma è proprio Jake Hughes a generare il momento chiave: un problema ai freni lo manda contro le barriere, causando la bandiera rossa a 54 secondi dal termine.

Risultato? Tempo cancellato per Hughes, che aveva momentaneamente centrato la top 4. Il colpo di scena riapre le porte dei duelli a Oliver Rowland, risalito in extremis tra i migliori. Passano dunque Stoffel Vandoorne (il più veloce), Taylor Barnard, Dan Ticktum e proprio Rowland, salvato da un colpo di fortuna che potrebbe rivelarsi cruciale per il titolo.

Gruppo B:

Con una pista in costante miglioramento e tratti ormai quasi asciutti, il secondo gruppo è stato decisamente più competitivo. La Tag Heuer Porsche ha mostrato i muscoli: Pascal Wehrlein e Antonio Félix da Costa dominano la scena. Wehrlein, in particolare, sfodera un giro mostruoso in 59.048, mentre Da Costa lo segue a ruota. Robin Frijns riesce a entrare per un soffio tra i migliori quattro, mentre Mitch Evans – vincitore il giorno prima – resta clamorosamente escluso per appena tre centesimi. Chiude il quartetto qualificato anche Nico Mueller.

Duelli: Wehrlein è un martello, Rowland si ferma in semifinale

I quarti di finale vedono brillare ancora Wehrlein: il tedesco elimina nettamente Mueller con il miglior tempo di giornata (57.855). Da Costa piega Frijns per pochi centesimi, mentre Rowland ha la meglio su Vandoorne nonostante una Nissan nervosa. Ticktum sorprende battendo Barnard con autorità, portandosi in semifinale.

Ticktum ferma la corsa di Rowland in semifinale e manda un segnale forte: è da tenere d’occhio, specie in condizioni miste. Nell’altra semifinale, Wehrlein demolisce il compagno di squadra Da Costa con un'altra tornata da capogiro: 57.756, il giro più veloce dell’intero weekend.

La finale, sotto il sole finalmente spuntato su Berlino, è una sfida serrata tra Wehrlein e Ticktum, che si decide nei millesimi. Wehrlein, implacabile, recupera lo svantaggio iniziale e conquista la pole in casa con un 57.850. Per lui, oltre alla partenza al palo, arrivano anche 3 punti pesantissimi che riducono il suo distacco da Rowland a 47 punti.

Ordine griglia

Ecco l'ordine della griglia di partenza dell'EPrix 2 di Berlino:

Crediti foto: live Formula E

Appuntamento con la gara 2 dell'Eprix di Berlino 2025 alle 16. Come sempre, qui su LiveGP.it troverete il resoconto della gara e tanti approfondimenti.

Anna Botton