WRC | Rally Italia Sardegna: Neuville prova ad allungare su Evans

Ci sarà da divertirsi questo fine settimana con il Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento del FIA World Rally Championship. Hyundai e Toyota si apprestano per disputare un nuovo dello sullo sterrato dopo l'emozionante round in Portogallo.

Neuville per l'allungo?

Hyundai guida la classifica generale alla vigilia dell'estate con 110p contro i 86p di Elfyn Evans con la prima delle Toyota ufficiali. Il belga ed il gallese precedono provvisoriamente l'estone Ott Tanak (Hyudnai), in rimonta con i suoi 76p all'attivo.

L'ex campione del mondo è pronto per l'ipotetico aggancio ad Evans che disperatamente prova a respingere l'ipotetico allungo da parte di Neuville. Il nativo di St. Vith mette paura alla concorrenza, il #11 del gruppo ha raccolto due preziosi podi in Croazia ed in Portogallo

Hyundai ringrazia l'impegno part-time di Seb e Kalle

Hyundai è leader del FIA WRC con merito, ma è doveroso aprire una parentesi su Toyota che ha vinto tre delle prime cinque corse disputate quest'anno. Il dominatore del Rally Kenya Kalle Rovanperä ha successivamente ceduto il testimone a Sebastien Ogier, indiscusso padrone tra Crozia e Portogallo.

Il finnico ha sbagliato nell'ultimo round, il nativo di Gap ha quindi trionfato nuovamente nel Mondiale. Il #69 dello schieramento ed il veterano transalpino hanno mostrato di poter fare la differenza in ogni condizione, entrambi sono però fuori classifica visto l'impegno part-time ampiamente annunciato ad inizio stagione.

Toyota si trova quindi ad inseguire, Ogier guarda però al terzo acuto consecutivo in questo 2024. L'esperto francese ha l'occasione di diventare il più vincente di sempre dell'appuntamento nostrano, un risultato che per ora è condiviso con il connazionale Sebastien Loeb (4 vittorie a testa).

Adrien Fourmaux (M Sport) resta il ‘faro' di Ford, mentre Dani Sordo tornerà con la terza Hyundai i20 Rally1 accanto a Neuville e Tanak. Attenzione anche all'iberico, due volte vincitore nel Rally Italia Sardegna.

Il programma si svolgerà da venerdì con le prime quattro speciali, il primo impegno sarà la ‘Osilo - Tergu 1' da 25.65 km. La SS2, la SS3 e la SS4 seguiranno nell'ordine, l'evento continuerà sabato con la disputa dalla SS5 (Tempio Pausania 1 - 12.03 km) alla SS12 (Coiluna - Loelle 2 - 14.53 km).

Luca Pellegrini