Moto2 e Moto3 | GP Repubblica Ceca: i leader allungano e gli outsider sognano

Tra destini che sembrano già scritti e futuri ancora tutti da decidere, il Motomondiale arriva a Brno per l'ultima gara prima della pausa estiva, pronto a regalare spettacolo. In Moto3 al Sachsenring, José Antonio Rueda ha consolidato la sua leadership, ma dovrà guardarsi le spalle: gli outsider sono pronti ad attaccare. In Moto2, invece, Manuel González in Repubblica Ceca cercherà di allungare il suo vantaggio.

Moto2 | Lotta serrata e outsider pronti a dare battaglia

Dopo il Gran Premio di Germania, non c'è tempo per riposarsi, il Motomondiale è già pronto a tornare in pista. Il GP della Repubblica Ceca è l'ultima gara prima della pausa estiva, e Manuel González proverà a guadagnare vantaggio sui suoi avversari, in vista della fase decisiva della stagione. Sono solo nove i punti che separano il pilota Intact GP, da Aron Canet, un vantaggio troppo sottile per potersi rilassare. Canet nell'ultimo Gran Premio ha dovuto fare i conti con un infortunio, e ha chiuso in settima posizione.

Si prospetta un Gran Premio difficile per l'altro contendente al titolo, Diogo Moreira. Il brasiliano a Brno scatterà dalla pitlane, a causa dell'incidente con David Alonso, nel Gran Premio di Germania. 44 punti lo separano dalla vetta e sarà chiamato a una rimonta, se non vuole perdere terreno dalla testa del gruppo. Reduce da un periodo difficile, Jake Dixon in Germania è tornato a brillare. La pole position e il terzo posto in gara, restituiscono fiducia al britannico, non ancora pronto a rinunciare al sogno mondiale.

Credits: Ajo Motorsport

Occhi puntati sugli outsider che al Sachsenring hanno fatto parlare di sé, e promettono di dare battaglia anche a Brno. Deniz Öncü è fresco di seconda vittoria stagionale e sta dimostrando costanza nel suo percorso di crescita in Moto2. Grande riscatto anche di Barry Baltus che, dopo aver fatto i conti con infortuni e cadute, è tornato sul podio, con uno splendido secondo posto. Da non perdere di vista il pilota belga che questa stagione ha già mostrato il suo valore.

Sul fronte italiano, l'umore in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca è differente. Celestino Vietti arriva da una gara positiva, chiusa con un quinto posto. Diversa situazione per Tony Arbolino che dovrà cercare il riscatto, dopo l'errore in Germania.

Moto3 | Rueda allunga, Muñoz in crescita

Si presenta differente la situazione in Moto3. José Antonio Rueda continua ad allungare il suo vantaggio sui suoi avversarsi diretti. Nonostante in Germania abbia perso il corpo a corpo finale, ha raccolto punti preziosi. Sono ora 73 i punti che lo dividono da Ángel Piqueras, che nell'ultimo Gran Premio ha ripreso la seconda posizione nella classica mondiale. Lo spagnolo del team MT Helmets è stato protagonista di una buona gara al Sachsenring che restituirà fiducia al #36.

É in continua crescita la stagione di David Muñoz. Dopo un inizio di stagione turbolento, lo spagnolo ha conquistato la sua seconda vittoria in carriera, dimostrando di essere un cliente scomodo per la lotta al titolo. Sorprende ancora Maximo Quiles, mostrando una maturità da veterano. Ha perso il secondo posto nel mondiale Alvaro Carpe, dopo una gara difficile al Sachsenring.

É più complicata la situazione dei piloti italiani, solo Guido Pini riesce a restare con i leader della classifica. Saranno assenti Luca Lunetta e Matteo Bertelle, ancora in convalescenza dai loro infortuni.

Moto2 e Moto3 | Gli orari del weekend

Venerdì 18 luglio

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

13:15 | Moto3 - Practice

14:05 | Moto2 - Practice

Sabato 12 luglio

08:40 | Moto3 - FP2

09:25 | Moto2 - FP2

12:50 | Moto3 - Qualifiche (Diretta su TV8)

13:45 | Moto2 - Qualifiche (Diretta su TV8)

Domenica 13 luglio

11:00 | Moto3 - Gara (Differita su TV8 ore 14:05)

12:15 | Moto2 - Gara (Differita su TV8 ore 15:20)

Giulia Pea