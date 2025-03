MotoGP | GP Argentina: l'Italia vola il venerdì con Bezzecchi e Di Giannantonio

È stato un venerdì positivo per i piloti italiani in MotoGP. Marco Bezzecchi ha portato a termine un venerdì producente, candidandosi così ad essere uno dei protagonisti del weekend argentino. Buone sensazioni anche per Fabio Di Giannantonio, ancora convalescente dall'infortunio rimediato durante i test pre-stagionali.

Marco Bezzecchi vola in Argentina

In Argentina termina un venerdì felice per Aprilia e Marco Bezzecchi. Il pilota riminese ha chiuso la giornata con il quarto miglior tempo in 1:37.510, a soli due decimi dal leader Marc Márquez. Bezzecchi aveva già dimostrato nei test di aver preso confidenza con la RS-GP25 e nello scorso Gran Premio aveva mostrato un buon passo gara, che gli era valso il sesto posto. In Argentina, Aprilia sembra aver ricominciato con il piede giusto e Marco Bezzecchi si è mostrato da subito competitivo, scrivendo il suo nome nella lista dei candidati al podio.

Aprilia si conferma una moto con molti aspetti positivi e con un grande margine di miglioramento. Senza l'aiuto del campione del mondo, Jorge Martín, Marco Bezzecchi si sta dimostrando un'ottima prima punta per la Casa di Noale. La lotta per il podio sarà molto serrata. I fratelli Marquez si dimostrano ancora i rivali da battere, ma Bezzecchi ha dimostrato di avere un buon passo e di poter insidiare i suoi avversari.

Buon inizio per Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio, non ancora al meglio della forma a causa dell'infortunio sofferto nei test invernali, ha portato a termine una giornata molto positiva a Termas de Río Hondo. Il pilota romano ha chiuso questo venerdì in seconda posizione, infilandosi tra i fratelli Márquez. Fabio Di Giannantonio ha chiuso il suo miglior giro in 1:37.430, a solo un decimo da uno straordinario Marc Márquez. Il pilota del team VR46 può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto durante questa prima giornata. Ha dimostrato in queste due prime sessioni di prove libere in Argentina, di essere competitivo e di poter lottare per la parte alta della classifica. Saranno importanti le qualifiche di domani, per ottenere una buona posizione di partenza e lottare per il podio la domenica. Parte bene anche il suo compagno di squadra, Franco Morbidelli, che chiude la prima sessione di prove in terra argentina in quarta posizione, leggermente distaccato dai primi tre. Nella sessione di pre-qualifiche, però, il pilota italiano rimane escluso dalla Top 10 per meno di un decimo. Franco Morbidelli dovrà, quindi, passare per il Q1, ma con la consapevolezza di poter conquistare una buona posizione di partenza per la gara.

Giulia Pea

Leggi anche: MotoGP | GP Argentina, Practice: Marquez ancora al top, arretrato Bagnaia