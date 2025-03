MotoGP | GP Argentina, Practice: Marquez ancora al top, arretrato Bagnaia

Il venerdì del GP d'Argentina ha un solo padrone: si tratta di Marc Marquez, che si conferma al comando anche nelle Prove Ufficiali della MotoGP che definiscono l'accesso diretto al Q2 di domani. Alle sue spalle si piazzano altre due Ducati, quelle di Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, rispettivamente secondo e terzo. Più arretrato Francesco Bagnaia, solamente decimo, che evita per un soffio il Q1.

Marquez in palla, Bagnaia… in sofferenza

A Termas de Rio Hondo, la prima giornata va in archivio con un Marc Marquez in splendida forma: è infatti suo il miglior tempo del venerdì del GP d'Argentina, un 1:37.295 che vale sia il primato, sia il nuovo record della pista. Al di là del crono, colpisce l'assoluta confidenza dell'otto volte Campione del Mondo, apparso costantemente a proprio agio in sella alla Ducati.

Come detto, alle sue spalle troviamo un ottimo Fabio Di Giannantonio, ancora in ripresa dopo l'operazione alla spalla, che ha fermato il cronometro in 1.37:430, a poco più di un decimo dal leader. Vicino - anzi vicinissimo - anche Alex Marquez, distante solamente 66 millesimi da ‘Diggia’ (1:37.496). Bene anche un altro italiano (su moto italiana), Marco Bezzecchi, che piazza la sua Aprilia in quarta posizione in 1:37.510. Chiude la top5 la KTM di Brad Binder con il tempo di 1:37.510.

Sesta piazza per Alex Rins, autore di un 1:37.591 che gli regala il ‘primato’ tra le Yamaha e l'accesso diretto al Q2 di domani. Lo marcano stretto la Honda di Johann Zarco, settimo in 1:37.685, e il compagno di squadra Fabio Quartararo, ottavo in 1:37.818 nonostante i problemi ad inizio sessione. Chiudono la top10 Pedro Acosta e Francesco Bagnaia, rispettivamente nono (1:37.827) e decimo (1:37.834), entrambi caduti nel finale di sessione, ma comunque ammessi direttamente al Q2 di domani.

Morbidelli out per un soffio, Bastianini in difficoltà

Chi sfiora l'accesso diretto al Q2 è Ai Ogura, che in sella alla sua Aprilia (Trackhouse) chiude in undicesima posizione a soli 21 millesimi (1:37.855) da Bagnaia. Nulla da fare anche per Franco Morbidelli, dodicesimo in 1:37.975 e costretto a passare dal Q1.

Zarco escluso, è stata una sessione complicata anche per Honda: Joan Mir è solamente tredicesimo, mentre il compagno Luca Marini quindicesimo; va addirittura peggio al rookie Somkiat Chantra, diciannovesimo. Non va meglio neanche alle due KTM Tech3: Maverick Vinales è sedicesimo, mentre Enea Bastianini è apparso in seria difficoltà e ha chiuso ventunesimo, lontanissimo dai top.

MotoGP | I risultati delle Practice

La classifica finale e i tempi della sessione di Prove Ufficiali di MotoGP | Credits: MotoGP

Giorgia Guarnieri

