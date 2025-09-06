Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 06/07 settembre
Attenzione particolare al FIA World Endurance Championship con la Lone Star Le Mans. Spazio anche a SRO America ed a SRO Australia, rispettivamente in azione al Barber Motorsport Park ed al The Bend Motorsport Park.
Le dirette di sabato 06 settembre
11.15 | TCR Europe - Spielberg race-1
14.45 | International GT Open - Spielberg race-1
20.40 | Toyota GR NA - Barber race-1
21.45 | GT World Challenge America Powered by AWS - Barber race-1
23.50 | GT4 America - Barber race-1
Le dirette di domenica 7 settembre
3.55 | GT4 Australia - The Bend race-2
6.15 | GT World Challenge Australia Powered by AWS - The Bend race-2
13.15 | International GT Open - Spielberg race-2
14.40 | TCR Europe - Spielberg race-2
17.00 | Toyota GR NA - Barber race-2
18.00 | GT4 America - Barber race-2
20.30 | GT World Challenge America Powered by AWS - Barber Motorsport Park