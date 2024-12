Gulf 12h | Audi vince nel post gara su McLaren

Gilles Magnus/ Dennis Marschall/Zhou Bihuang vincono con Sainteloc Racing ed Audi l'edizione 2024 della Gulf 12h. Il tridente si impone nel post gara approfittando di una penalità inflitta alla McLaren #69 Optimum Motorsport di Todd Coleman/Aaron Telitz/Frederik Schandorff.

McLaren beffa Audi per qualche ora…

Tutto si è deciso nell'ultima ora con un sorpasso ai box della McLaren ai danni dell'Audi #25. Il veicolo tedesco ha perso il primato assoluto nella seconda parte della manifestazione dopo aver dominato con margine le prime otto ore d'azione.

La classifica è stata poi ribaltata, almeno per le prime due posizioni, nelle ore seguenti alla bandiera a scacchi. La McLaren 720S GT3 EVO ha infatti dovuto cedere il primato in seguito ad una sanzione di 30 secondi per aver superato il limite di velocità in pit lane in occasione degli ultimi due pit stop.

Frederik Schandorff si era ritrovato leader dopo l'ultimo ingresso in pit road beffando l'Audi #25 di Gilles Magnus. Il belga non è più riuscito a prendere il danese, in pieno controllo della situazione nei minuti conclusivi.

Audi si conferma nella prima e nella seconda parte

Audi ha in ogni caso meritato sul campo la sfida chiudendo la prima parte di otto ore con un margine di un minuto e 40 secondi sulla McLaren #69. L'auto di Woking ha approfittato del restart a 4h dalla fine per l'inizio della seconda parte per mettere pressione all'Audi #25, una missione puntualmente riuscita.

Audi ha ottenuto il secondo successo nella storia della Gulf 12h dopo l'acuto del 2019 con Christopher Mies/Rinat Salikhov/Dries Vanthoor (Attempto Racing). Prima gioia, invece, per Sainteloc Racing a poche settimane dal titolo overall nella classe Gold nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Sven Müller/ Sergey Stolyarov/ Sergei Borisov completano il podio con la Porsche 992 GT3-R #16 Proton Huber Competition, auto all'attacco nella seconda parte dopo aver perso un giro al termine delle otto ore iniziali. Sven Muller ha tentato di riportare in lizza per la vittoria l'auto #16, un tentativo riuscito solo parzialmente.

Alexander West/ Louis Prette /Philippe Prette/Adam Smalley (Garage 59 McLaren #59) ottengono la quarta piazza overall ed il successo in PRO AM, mentre è da rimarcare l'acuto in AM con Ralf Bohn/Dustin Blattner /Alfred Renauer (Herberth Motorsport Porsche #7).

Cala il sipario ufficialmente sulla stagione 2024 delle ruote coperte e non solo con la 14ma edizione della Lenovo Gulf 12h. Tra un mese la Michelin 24h Dubai valida per la Michelin 24H Series, vero e proprio antipasto per la Rolex 24 at Daytona dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Luca Pellegrini