MotoGP | GP Spagna, Bagnaia sincero: "Con Quartararo sarei stato 4°"

Un altro sabato andato in archivio per Francesco Bagnaia, che continua il suo rapporto odi et amo con la Sprint MotoGP. Il ducatista torna sul podio nella corsa più corta del weekend dopo le difficoltà del Qatar, sfruttando al massimo la caduta di Fabio Quartararo nelle prime fasi.

Altra giornata “in ufficio” per Bagnaia

Sempre auto-critico, ai microfoni di Sky Sport MotoGP Francesco Bagnaia ha spiegato la Sprint dal suo punto di vista. Un 3° posto che ha indubbiamente giovato della caduta del poleman Fabio Quartararo al 2° giro di corsa. Il #63 ha continuato ad avere gli ormai noti problemi con la gara del sabato: “È stata una Sprint classica, come succede spesso. Faccio fatica, ma lunedì sicuramente proveremo qualcosa di nuovo. Dove parto, arrivo: mi trovo sempre ad un secondo dal pilota davanti e quando mi provo ad avvicinare incappo nei soliti problemi all'anteriore. Ho lasciato dello spazio ad Álex [Márquez, ndr], ma quando ho provato ad avvicinarmi ho preso troppi rischi”.

I problemi: “La gomma si scalda tanto”

Il problema di Francesco Bagnaia è simile a quello di molti: pressione e temperatura della gomma anteriore aumentano a dismisura quando ci si avvicina ad un'altra moto, il che spiega i pochi sorpassi visti nella Sprint del Gran Premio di Spagna: “La gomma si scalda tanto, ma ho notato che la pressione della gomma anteriore è salita di molto. Il sabato solitamente si rischia di meno. Oggi il passo era simile tra tutti noi, semplicemente non si riesce ad attaccare”. Bagnaia poi ammette: “Resta un 3° posto importante, ma con Quartararo in piedi sarebbe stato un 4°. È un limite veramente grosso, ma sto facendo fatica a fare uno step: guido come alla domenica, ma lì mi viene tutto più facile”.

L'intervento di Pecco si chiude con una previsione riguardo il Gran Premio domenicale, che il piemontese vince ininterrottamente dal 2022: “Domani faremo un altro passo avanti: nella Sprint abbiamo girato molto veloce, anche se poi l'abbiamo pagata. Domani la gara sarà molto veloce, non dobbiamo strafare nei primi giri”. Una gara che, viste le temperature odierne, si giocherà sulla gestione della gomma. Già nella Sprint si è visto come dopo pochi giri i tempi si sono alzati di almeno mezzo secondo, quindi le posizioni di vertice domani verranno decise negli ultimi passaggi della corsa.

