MotoGP | GP Spagna, Quartararo in ghiaia nella Sprint: "Oltre il 100%"

Un sabato storico per Yamaha e Fabio Quartararo in MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera l'iridato 2021 è tornato in pole position dopo tre anni con un giro pazzesco nella mattinata. Purtroppo la sua avventura nella Sprint è durata solamente un giro e mezzo prima di finire nella ghiaia. Rimane ottimismo per il francese in vista del Gran Premio di domani.

Qualifica e leader: “Importante mentalmente”

Il vero miracolo del Gran Premio di Spagna è arrivato nelle qualifiche della mattina, dove Fabio Quartararo ha conquistato una pole position quantomeno inaspettata. Il giro di El Diablo ha avuto la meglio sui fratelli Márquez e sul due volte iridato Francesco Bagnaia. Un giro fenomenale che ha stupito il pilota stesso: “Non mi aspettavo di essere così veloce in qualifica, puntavamo ad una seconda fila. Sapevo di avere ancora qualcosa dopo il primo run”.

La partenza al palo di Fabio Quartararo ha dato delle grosse speranze sia a lui che a Yamaha, che mancava in un risultato del genere dal Gran Premio di Indonesia 2022. Quartararo ha provato a tenere testa alle Ducati, riuscendoci solo per un giro: “È importante mentalmente essere leader, anche se solo per un giro. Oggi era tutto o niente: sfortunatamente non abbiamo raccolto nulla, ma sono molto calmo”.

La caduta in curva 6: “Avrei potuto giocarmi il podio”

Il tutto si è fermato al secondo giro della corsa, quando Marc Márquez ha tentato il sorpasso in curva 6. Nella staccata Fabio Quartararo è stato costretto ad una traiettoria esterna, non riuscendo a fermare la sua M1. Lo sterzo della Yamaha si è chiuso, facendo così concludere a Quartararo la corsa nella terra: “Ero oltre al 100%, ma ci tenevo ad essere primo per poter guidare come volevo. Purtroppo ero oltre il limite: la frenata è stata veramente difficile, di solito entro molto più interno ma con Marc [Márquez, ndr] lì non ho potuto. La mia moto ha cominciato a perdere il controllo della moto. Il grip era peggiore rispetto al mattino, per questo sono caduto”.

Sicuramente un sabato che non ha visto Fabio Quartararo smuovere la sua classifica, ma il bilancio rimane comunque positivo. Il francese ha aggiunto: “Oggi è facile parlare, ma credo che avrei potuto mantenere il passo e giocarmi il podio”. Il #20 ha poi confessato come un risultato simile sarà difficile da conquistare domani in gara per i noti problemi della M1 sul posteriore, specialmente con l'usura dello pneumatico: “Domani sarà più complicato perché sappiamo le nostre difficoltà con la Medium dopo la Moto2. Sicuramente proveremo a fare una bella gara, cercando di stare con le Ducati”.

Valentino Aggio

