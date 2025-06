MotoGP | GP Italia: le parole dei piloti alla vigilia del Mugello

Dopo Aragon, la MotoGP resta nel sud del Vecchio Continente e fa tappa in uno dei tracciati più amati dai piloti, il Mugello, per il GP d'Italia, nono round stagionale in programma nel weekend sullo storico circuito toscano. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, a parlare sono stati Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta.

Marquez può tentare la fuga

Con una leadership fin qui praticamente incontrastata, Marc Marquez si presenta in terra toscana consapevole di essere l'uomo da battere: "Arriviamo in ottima forma dopo Aragon, i test sono andati molto bene e cercheremo di tenere lo stesso livello. Questo è il GP di casa per Ducati e Bagnaia qui ha vinto tante volte, quindi mi aspetto che Pecco e anche Alex [Marquez] vadano molto forte. Vedremo se riusciremo a duellare con loro: se sì, sarà già una gran notizia".

E per fare ciò, lo chiave è studiare l'avversario: "Cercherò di capire attraverso i dati come fa Pecco ad andare così veloce su questa pista e di trarre profitto dai suoi dati, ma anche da quelli di Alex". Due nomi, quelli di Bagnaia e del fratello, nominati spesso in conferenza stampa, anche in relazione alla corsa iridata, su cui Marc ha le idee molto chiare: "Al momento l'avversario è mio fratello perché è quello più vicino in campionato. Ma non è finita per Pecco, il campionato è davvero lungo e ci saranno gare consecutive in questo periodo dove possono succedere tante cose".

Impossibile, per Marquez, non tornare con la mente a quanto accaduto 3 anni fa, quando nella conferenza stampa del Mugello annunciò che si sarebbe operato per la quarta volta al braccio. Uno dei momenti più duri della sua carriera, che ormai è solo un brutto ricordo, ma che ha ancora un impatto molto forte: "Ovviamente, come detto, sono in forma. Sia io che Alex stiamo spingendo e per lui fin qui è la sua miglior stagione in MotoGP, ma anche Pecco si sta avvicinando ed è più vicino di quanto dicano i numeri. Per me avere 8 o 9 campionati non cambia, la sfida più importante della mia carriera l'ho già vinta ed era tornare dopo un momento difficile. 3 anni fa in questa conferenza annunciavo che sarei andato in America perché mi ero di nuovo rotto il braccio, per cui la mia sfida l'ho già vinta. Chiaramente come pilota Ducati sento la pressione e proverò a vincere il Campionato, ma non è una questione che dipende soltanto da me. Vogliamo vincerlo e ci proveremo".

Bagnaia a caccia di riscatto nel “suo” Mugello

Chi invece non naviga in buone acque è Francesco Bagnaia, ancora alla ricerca del giusto feeling con la GP25. Il Mugello, dunque, rappresenta un'occasione d'oro per ritrovare la retta via smarrita: "È fantastico arrivare qui in questo momento della stagione, il Mugello è sempre magico. So quanto sia importante fare bene qui e cercherò di fare il massimo per tenere il passo di Marc, che sarà il più forte. Cercherò di lottare per la vittoria".

Obiettivi definiti e consapevolezze chiare per Pecco: "Mugello e Assen saranno molto importanti, se non sarò competitivo qui possiamo dire che c'è un problema. Proverò a lottare per centrare un obiettivo: so che non sono nella situazione di poter immaginare una vittoria in entrambe le gare perché sappiamo quanto sono andati forte Marc e Alex, ma cercheremo ugualmente di imporre il nostro passo sessione dopo sessione. Il feeling che ho avuto qui è sempre stato grandioso, ma bisogna essere realisti e l'ultimo weekend è stato difficile. Ho acquisito fiducia nella gara di domenica ma ho chiuso comunque terzo. Penso sia un bel punto per ripartire, ma bisognerà fare un altro step in questo weekend".

Infine, un ‘mea culpa’ sulla gestione del weekend, su cui Bagnaia può sicuramente migliorare: "Ogni occasione in cui si possono guadagnare punti è importante. Da quando abbiamo iniziato con le Sprint, è importante essere competitivi anche il sabato e io sto faticando a farlo. Sto cercando di adattarmi e migliorare, ma non è semplice perché è un modo diverso di approcciare le gare e io per qualche motivo faccio fatica".

Bezzecchi pronto a lottare

Sarà un Mugello dal sapore nuovo per Marco Bezzecchi, che arriva in Toscana per la prima volta con i colori di un team ufficiale: "Sono molto contento di essere qui con Aprilia, sarà bello provare la moto in questa pista. Il tracciato è fantastico e la moto sta migliorando. Sono molto carico!"

Carica dovuta anche ai buoni riscontri ottenuti nei test di Aragon, seppur da prendere con le ‘pinze’: "Nei test è sempre difficile valutare la prestazione, la pista è molto gommata ed è più facile fare il time attack. In ogni caso abbiamo trovato qualcosa, vedremo se riusciremo a confermare anche qui le stesse sensazioni provate ad Aragon. Nei test abbiamo capito alcune cose, cercherò di migliorare e di essere più competitivo".

Acosta scalpita, sarà al Mugello la volta?

Nonostante il momento non certo dei migliori a causa di una KTM meno competitiva di quanto si aspettasse, Pedro Acosta vuole vedere il bicchiere mezzo pieno in vista del Mugello: "Spero di essere più vicini ai piloti di testa. Ad Aragon siamo andati forte, ho mantenuto lo stesso passo per tutta la gara ed è andata abbastanza bene. Però Pecco, Marc e Alex per ora sono su un altro livello, noi invece proveremo ad essere il più vicino possibile al podio".

Qualche indicazione positiva è arrivata dai test di Aragon, seppur ancora troppo poco per poter lottare con le Ducati: "Ero abbastanza contento dopo i test di Aragon, ma è comunque difficile trarre delle conclusioni. In ogni caso vedremo, ci sono nuove cose che potremo usare qui, ma niente di eccezionale che possa risolvere i nostri problemi".

Infine, Acosta ha analizzato nel dettaglio, e con grande lucidità, le aree di miglioramento di KTM: "Non penso che la velocità di punta sia un punto a favore, dobbiamo migliorare la trazione che è un punto debole. La velocità di punta c'è sempre stata, non è una cosa sulla quale soffermarci".

Toprak Razgatlioglu, il nome del momento

Impossibile, in chiusura, non parlare anche di Toprak Razgatlioglu e del suo ormai prossimo passaggio dalla Superbike alla MotoGP.

Per Marquez, "sarà bello accogliere un altro campione nel nostro campionato, anche se per lui l'aspetto più difficile sarà adattarsi alle gomme Michelin, che richiedono uno stile di guida e un modo di approcciarsi alle curve totalmente diversi".

Gli fa eco Bagnaia: "Razgatlioglu è in un buon momento della sua carriera per passare in MotoGP, anche se dovrà adattarsi alla moto e allo stile diverso. La prima stagione sarà di adattamento, poi potrà essere competitivo, ma è grandioso avere un pilota come lui in MotoGP".

Parole al miele anche da parte di Bezzecchi, rimasto piacevolemente stupido dal turco: "Sono stato a Misano domenica scorsa e Razgatlioglu ha guidato molto bene. Abbiamo visto le sue prestazioni negli ultimi anni e ha vinto 2 mondiali con moto diverse: è un grandissimo pilota, ha già provato la MotoGP e sa cosa aspettarsi. Sono contento per lui, lo conosco ed è un bravo ragazzo".

Poche parole, ma di sostanza, per Acosta: "Basta guardare il suo passo a Misano: non sarà semplice adattarsi alla MotoGP, ma presto o tardi arriverà".

Gli orari del weekend

Piloti e team proseguono nel loro tour europeo con il nono appuntamento del Motomondiale , in scena nel weekend al Mugello. I motori si accenderanno venerdì per le prime sessioni di prove libere. Sabato le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint (al via alle ore 15:00). Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 11:00 italiane.

Venerdì 20 giugno

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

10:45 | MotoGP - FP1

13:15 | Moto3 - Practice

14:05 | Moto2 - Practice

15:00 | MotoGP - Practice

Sabato 21 giugno

08:40 | Moto3 - FP2

09:25 | Moto2 - FP2

10:10 | MotoGP - FP2

10:50 | MotoGP - Qualifiche

12:50 | Moto3 - Qualifiche

13:45 | Moto2 - Qualifiche

15:00 | MotoGP - SPRINT (11 giri)

Domenica 22 giugno

09:40 | MotoGP - Warm Up

11:00 | Moto3 - GARA (17 giri)

12:15 | Moto2 - GARA (19 giri)

14:00 | MotoGP - GARA (23 giri)

