MotoGP | GP Italia: info e orari per il weekend del Mugello

Il circuito del Mugello si prepara ad ospitare ancora una volta il Gran Premio d'Italia della MotoGP, che come al solito vede i piloti italiani pronti a fare bene davanti al loro pubblico di casa, insieme a tutti i portabandiera Ducati.

Bagnaia pronto alla lotta nel feudo Ducati

Il circuito del Mugello è per definizione territorio di conquista per Ducati e in generale per tutti i marchi e i piloti italiani, che puntano a fare bene davanti ad uno dei pubblici più appassionati di tutto il calendario e su un tracciato tecnicamente complesso e difficoltoso. Tra i piloti della casa di Borgo Panigale che su queste curve hanno conquistato il cuore dei tifosi c'è certamente Pecco Bagnaia, che arriva su questa pista determinato a ribaltare le prestazioni fin qui viste e replicare le vittorie dell'anno scorso. Alla prima volta in rosso sull'asfalto della Toscana c'è invece Marc Márquez, che sembrerebbe arrivare come favorito - visti i successi portati a casa nel corso di tutta la prima parte di stagione e il weekend perfetto fatto ad Aragon -, ma che dovrà fare i conti con i suoi colleghi di marca, anche loro pronti a fare bene in questa occasione. Tra di loro c'è sicuramente il fratello Álex Márquez, che punta a salire sul podio del Mugello per la prima volta nella sua carriera in MotoGP. Insieme a lui sono pronti a dar battaglia anche Fermín Aldeguer, reduce dal podio nella Gara Sprint di Aragon, e il duo del team Ducati Pertamina Enduro VR46 composto da Fabio Di Giannantonio - storicamente molto forte su questa pista - e da Franco Morbidelli.

Il round italiano è anche l'appuntamento di casa per Aprilia che, data l'assenza prolungata di Jorge Martín, schiererà in pista una coppia di piloti completamente italiana, con Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori, entrambi pronti a fare bene davanti al proprio pubblico. Chi invece sta ritrovando confidenza in sella alla moto ed è pronto a tornare sotto i riflettori è Pedro Acosta, che dopo il quarto posto lo scorso appuntamento è ora determinato a fare un ulteriore passo in avanti verso la conquista del podio. In cerca di riscatto anche Fabio Quartararo, che dopo i tre ritiri consecutivi nonostante gli ottimi risultati in Qualifica, ora punta a tornare a lottare per le posizioni che contano davvero, lasciando da parte i problemi tecnici. Anche Maverick Viñales è determinato a portare a casa un'ottima prestazione da questo weekend di gara, accompagnato dal suo compagno di squadra Enea Bastianini, secondo sul podio su questa stessa pista nel 2024 e desideroso di arrivare a lottare anche con la KTM del team Tech3.

Il circuito del Mugello

Credits: MotoGP

Lunghezza: 5,25km

Curve: 15 (9 a destra e 6 a sinistra)

Rettilineo più lungo: 1,141km

Distanza gara Moto3: 17 giri (89,17km)

Distanza gara Moto2: 19 giri (99,66km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 11 giri (57,695km)

Distanza gara MotoGP: 23 giri (120,64km)

MotoGP | GP Italia: tutti gli orari del weekend

Tutte le sessioni e le gare del Gran Premio d'Italia 2025 saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP (ch. 208) e di conseguenza anche sulla piattaforma NOW TV. Essendo questa la gara di casa del pubblico italiano, però, tutte le sessioni di qualifica ed entrambe le gare di MotoGP saranno trasmesse in diretta anche in chiaro su TV8, per permettere a più persone possibili di vedere l'azione sulla pista del Mugello.

Vogliamo ricordare inoltre che LiveGP.it, come in occasione di ogni weekend di gara, seguirà e commenterà insieme ai suoi lettori le sessioni e le gare sui suoi canali social e sul canale Youtube della redazione. Ecco di seguito gli orari completi per tutto il fine settimana.

Giovedì 19 giugno

16:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 20 giugno

9:00 | Moto3 FP1

9:50 | Moto2 FP1

10:45 | MotoGP FP1

13:15 | Moto3 Practice

14:05 | Moto2 Practice

15:00 | MotoGP Practice

Sabato 21 giugno

8:40 | Moto3 FP2

9:25 | Moto2 FP2

10:10 | MotoGP FP2

10:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

12:50 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

13:45 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

15:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 22 giugno

9:40 | WUP MotoGP

11:00 | Gara Moto3 (diretta TV8)

12:15 | Gara Moto2 (diretta TV8)

14:00 | Gara MotoGP (diretta TV8)

