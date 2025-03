Moto2 | GP Americhe, Qualifiche: Dixon impone la pole su González e Baltus

A conquistare la pole position in vista della gara di Moto2, nel sabato del Gran Premio delle Americhe, è Jake Dixon, che scatterà dal palo affiancato da Manuel González al secondo posto e Barry Baltus in terza piazza.

Dixon davanti a tutti, González e Baltus costretti ad inseguire

Sul circuito delle Americhe è Jake Dixon a dominare la sessione di qualifica, chiudendo il suo miglior giro con un tempo di 2:07.432, che gli è valso la pole position in previsione della gara della domenica. Il suo primo inseguitore nella classifica è Manuel González, che con un giro in 2:07.682 si è piazzato in seconda posizione, tenendo dietro di sè Barry Baltus che invece ha chiuso in terza piazza, alla sua prima volta in prima fila in Moto2. Ad appena una posizione di distanza e ad aprire la seconda fila si trova Zonta van den Goorbergh, che ha chiuso in quarta posizione davanti a Arón Canet, che invece ha concluso al quinto posto, seguito a ruota da uno splendido David Alonso in sesta posizione e alla sua prima apparizione in Q2 nella categoria.

Terza fila invece per Tony Arbolino, che non è riuscito ad andare più avanti della settima posizione nel corso del turno di Qualifica, appena davanti al portabandiera dell'American Racing Team Marcus Ramírez, che invece ha piazzato la sua moto in ottava piazza. Nono e decimo posto invece rispettivamente per Filip Salač e Deniz Öncü, che chiudono la Top 10 e si posizionano a cavallo tra la terza e la quarta fila.

Qualifica faticosa per Vietti, Roberts e Moreira rilegati in Q1

Turno nella media invece per Alonso López, che ha concluso la sessione in undicesima posizione, costringendo a restare dietro Mario Aji e il rookie Daniel Holgado, che hanno terminato in dodicesima e tredicesima piazza. A chiudere la classifica dei qualificati nel Q2 ci sono invece Alex Escrig, in 14esima posizione con un tempo di 2:08.931, Senna Agius in 15esima e Oscar Gutierrez in 16esima, seguiti poi da Yuki Kunii e Celestino Vietti in 17esima e 18esima piazza.

Grandi esclusi dalla seconda sessione di qualifica sono stati invece l'eroe di casa Joe Roberts, che è stato costretto a fermarsi alla 19esima posizione, e Diogo Moreira, che scatterà dalla 21esima piazzola dopo un Q1 disastroso che lo ha rilegato alle spalle di Albert Arenas e davanti a Jorge Navarro in 22esima posizione. Sessione decisamente lontana dalle aspettative anche per Collin Veijer e Izan Guevara, che hanno chiuso in 25esima e 26esima piazza e saranno chiamati a una rimonta nel corso della gara.

Moto 2 | GP Americhe: i risultati delle Qualifiche

Valentina Bossi

