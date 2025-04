CIV | Misano, Gara 1: è di Mattia Sorrenti la prima della Sportbike

Si chiude la prima giornata del Dunlop CIV 2025 con delle grandi novità. Su tutte, il debutto della categoria Sportbike che ha visto l'Aprilia RS660 di Mattia Sorrenti aggiudicarsi la vittoria. In Moto3 e PreMoto3 meno sorprese: Vicente Perez torna in maniera dominante nel campionato, mentre Lorenzo Pritelli rispetta il pronostico della vigilia.

Moto3 | Dominio di Perez, Bartolini è 2°

Il Dunlop CIV Moto3 ha ritrovato il proprio dominatore: Vicente Perez torna al campionato italiano in grande stile con una vittoria dominante. Successo mai in dubbio per lo spagnolo di 2WheelsPoliTO, che si prende i 25 punti e mette subito in chiaro chi è il favorito per la Superpole Race di domani mattina e la seconda manche del pomeriggio. Seconda posizione per Elia Bartolini, il pilota che negli ultimi due anni ha combattuto sia con Perez che con Marcos Ruda, il terzo classificato al termine di una bella battaglia per la terza posizione. Appena fuori dal podio Pau Alsina Sánchez, il quale ha preso una penalità al termine della gara per un Long Lap Penalty comminatogli all'ultimo giro. Quinta e sesta posizione per le altre due BeOn di Enzo Bellon e Valentino Sponga. A seguire un'altra coppia, questa volta di 2WheelsPoliTO: Daniel Da Lio è 7° davanti al compagno Valentino Casalboni, mentre il giapponese Jean Kento Turner e Jacopo Villani chiudono i primi dieci classificati. Tra i ritirati Matteo Masili, il quale stava facendo un'ottima gara e potrà sicuramente migliorare domani.

Moto3 | Misano: i risultati di Gara 1

Credits: Perugia Timing

PreMoto3 | Pritelli vince, buona la prima per Rizzi

Vittoria del poleman anche nel Dunlop CIV PreMoto3, dove Lorenzo Pritelli apre la stagione alla grande dopo la pole position conquistata con il crono di ieri pomeriggio. Il pilota Buccimoto, visti i risultati delle prove, sembrava potesse vincere in maniera più dominante. Invece, Pritelli ha dovuto sudare grazie alla concorrenza di Martin Alberto Galiuto con la moto preparata da Angeluss Team. Il podio si è deciso al photofinish con un risultato inaspettato: Luca Rizzi, alla prima gara tra le ruote alte dopo i buoni risultati ottenuti con la Ohvale 190 nel contesto del CIV Junior. Al debutto Rizzi ha tagliato il traguardo un decimo prima di Luana Giuliani. La pilota dei Talenti Azzurri era 3ª fino a pochi metri dall'arrivo, ma la volata non le ha sorriso. Quinta posizione per Vincenzo Di Veroli, altro debuttante proveniente dal CIV Junior davanti a Kevin Cancellieri: il pilota Leopard Academy è stato protagonista di un highside a due curve dall'arrivo, giocandosi così la possibilità di fare podio. Elisabetta Monti è in 7ª posizione e precede Alessandro Aguilar Carballo, mentre Carmelo Greco e Simone Vianello chiudono la top 10.

PreMoto3 | Misano: i risultati di Gara 1

Credits: Perugia Timing

Sportbike | Sorrenti apre la nuova era

È di Mattia Sorrenti la prima vittoria della storia del Dunlop CIV Sportbike. Il pilota Nuova M2 Racing guida la sua Aprilia RS660 in prima piazza sotto la bandiera a scacchi davanti al campione SS300 2023 Bruno Ieraci. Il pilota CM Racing è sembrato l'unico in grado di dare del filo da torcere alle 660 con la sua Triumph, portandola fino al 2° posto. A chiudere il podio è un ex volto della Moto3 Pierfrancesco Venturini sempre con l'Aprilia 660. Quarta posizione per l'ultimo campione della SS300 Alfonso Coppola, penultimo pilota del gruppo di testa insieme a Alessandro Zanca (5°). Più staccato il terzetto formato da Raffaele Tragni, Paolo Grassia e Leonardo Carnevali, mentre chiudono i primi dieci Manuel Margarito e Davide Conte.

Sportbike | Misano: i risultati di Gara 1

Credits: Perugia Timing

Da Misano - Valentino Aggio

